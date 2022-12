Dakar | Peterhansel: "Audi più leggera, minor consumo d'energia"

Carica lettore audio

14 vittorie alla Dakar. 6 in moto, 8 in auto. Basterebbe questo per identificare Stéphane Peterhansel, sua maestà della Dakar che non si accontenta di ammirare il suo infinito palmarés ma, anzi, cerca di fare ulteriore posto inseguendo il 15esimo posto che lo porterebbe sempre più sul trono dell'Olimpo dedicato al "dio" del rally raid più celebre al mondo.

Il campione francese ha in mente di compiere un'altra impresa difendendo i colori di Audi. Correrà al volante della RS Q e-tron E2, vettura a spinta elettrica grazie alle due MGU poste sue due assali e alla terza che fungerà da energia per la batteria assieme al motore termico TFSI a 4 cilindri di derivazione DTM.

Per un pilota dalle ambizioni massime, serve una vettura che sia divorata dal desiderio di successo. Il progetto RS Q e-tron E2 lo è, perché cambiata e migliorata tanto in appena 12 mesi dal suo esordio.

Ora è più leggera grazie a una cura dimagrante stretta e necessaria. E' aerodinamicamente più efficiente per via di una modellazione di forme e ingombri ancora più certosina. Tutto questo, unito al ripensamento dell'abitacolo e ai suoi comandi, ha reso la vettura più facile da guidare. A spiegarci bene come e perché è stato proprio Stéphane Peterhansel.

"I cambiamenti aerodinamici sono stati apportati soprattutto per migliorare la resistenza più che il carico. Ora sento la macchina più libera e in accelerazione risponde molto meglio essendo più leggera. E di conseguenza possiamo andare più veloci e la guidabilità è diventata più semplice".

"Diciamo che non mi sono mai sentito di dover lottare con il mezzo, era giù piuttosto fluido e facile. Ma mi ero già accorto di questa cosa quando avevamo corso ad Abu Dhabi, dove l'80% sono dune. Lì mi sono trovato bene e divertito a superarle, anche scivolando lateralmente. Non ho mai avuto problemi o rischiato di capottare".

La cura dimagrante a cui è stata sottoposta la RS Q e-tron E2 porterà, secondo Peterhansel, diversi vantaggi. Tra questi ci sono anche i consumi di energia nel corso delle tappe che costituiranno il percorso della Dakar 2023.

"Con la macchina più leggera in teoria cambiano anche i consumi, quindi non dovremmo avere problemi di gestione dell'energia e delle batterie. Da un certo punto di vista è più facile anche strategicamente perché non saremo costretti a controllare sempre il Road Book per vedere quanto manca, pensando a quanta energia ci serve".

"Lo scorso anno il problema maggiore era che in certi tratti lunghi dovevamo alzare lievemente il piede per fare 'riposare' il sistema di ricarica della batteria. E quando hai dei tratti da 40-50 km tutti in rettilineo, chiaramente perdi".

"Ora siamo più leggeri e aerodinamicamente più efficienti, quindi sull'energia a disposizione possiamo stare più tranquilli. In Tappe così lunghe, più cose avvengono in automatico, come il recupero dell'energia, e meglio è", ha concluso il campione francese.