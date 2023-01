Dakar | Pastorino: "La tattica Audi era OK. Ecco cosa ci ha frenati"

Carica lettore audio

Partiti per puntare alla vittoria, il 17° posto della generale di Mattias Ekstroem alla tappa 12 è sicuramente una debacle per il colosso tedesco. Con i big Stephane Peterhansel e Carlos Sainz fuori dalla corsa, è tempo di un parziale bilancio nel team Audi. Ne abbiamo parlato con il team manager Marco Pastorino.

Che atmosfera si respira nel team?

“Sicuramente le ambizioni erano diverse. Puntavamo al primo gradino del podio, ma queste sono le gare. L’importante ea comunque acquisire esperienza. Per noi era importante capire il comportamento della vettura sulle dune, soprattutto quelle altissime dell’Empty Quarter”.

Con il senno di poi il team è partito forse un po’ troppo all’attacco?

“La strategia era giusta perché il ritmo della Dakar oggi è tale che non puoi restare indietro. Anche se cadi, devio rialzarti e spingere per chiudere il gap. Il problema della settimana sono state le forature. Noi almeno quanto gli altri, forse un po’ di più. Poi la rottura della sospensione alla macchina di Sainz… tutte queste cose ci hanno messo nella condizione di attaccare per ridurre il distacco dalla testa della corsa. Questo ha creato una serie di problematiche successive”.

#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz Photo by: Red Bull Content Pool

L’assenza di Sainz può pesare sullo sviluppo?

"Chi conosce bene Carlos sa bene che la sua precisione e meticolosità sono di grande aiuto e motivazione per gli ingegneri e lo sviluppo della macchina. Ma Carlos è molto di più. Il giorno che è stato costretto al ritiro per un problema alla macchina, ha fatto un discorso che ha commosso tutti. Questo per far capire la persona di Carlos”.

Adesso la strategia con Mattias Ekstrom è vincere più tappe possibili?

“Da una parte sì, per dimostrare la competitività della vettura. Ma non portarla al traguardo sarebbe una disfatta totale. Per cui occorre gestire bene gli ultimi giorni”.

Infine, Audi ha comunque regalato una grande spettacolo in gara, non ultimo di colpo di scena nella tappa 9, quando Carlos Sainz ha chiesto all’elicottero di tornare indietro. Cosa è successo esattamente?

“Per regolamento Carlos avrebbe potuto riprendere al corsa, ma purtroppo l’auto aveva subìto danni tali per cui non è stato possibile ripararla. Così è stato costretto a prendere l’asfalto ed ha preso la penalità del giorno”.