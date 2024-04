Dakar | Nel 2025 non ci sarà la categoria Quad

Una delle otto categorie che compongono la Dakar scomparirà, almeno per la 47° edizione, il prossimo gennaio, nel 2025. Per quell'anno, infatti, non ci saranno i Quad, come ha confermato il Direttore della Dakar, David Castera alla vigilia del W2RC Rally-Raid de Portugal (Rally Transiberico).

Nelle dichiarazioni raccolte e pubblicate dal gruppo Cross Country Rally News, il francese ha risposto alle voci secondo cui i Quad sarebbero scomparsi dal campionato mondiale rally-raid, ma allo stesso tempo ha annunciato che non ci saranno Quad alla Dakar: "Tutti mi parlano della categoria Quad. I Quad rimarranno nelle gare del campionato mondiale, tranne che alla Dakar. Alla Dakar abbiamo preso la decisione di interrompere la categoria Quad l'anno prossimo, nel 2025, perché ci concentreremo maggiormente sulle moto".

"Abbiamo molte richieste da parte dei concorrenti e vogliamo concentrarci maggiormente sulle moto", ha detto.

Spiegando la decisione di "fermare" la categoria quad per il 2025, Castera ha ricordato: "Ora abbiamo pochi quad, non c'è nessun costruttore che possa stare dietro a tutti i concorrenti ed è per questo che per il momento la fermeremo".

Lo scorso gennaio, alla 46° edizione della Dakar, hanno partecipato solo dieci Quad e sette hanno concluso la gara, con la vittoria dell'argentino Manuel Andujar. Ora, il vincitore e gli altri piloti della categoria dovranno decidere se iscriversi ad un'altra classe o aspettare e sperare che ASO torni ad aprire la gara ai Quad nel 2026 o in un futuro prossimo.

I Quad saranno comunque presenti al Rally Transiberico di questa settimana, terza prova del campionato mondiale, dove i riflettori saranno puntati soprattutto su Carlos Sainz, che gareggerà con una Mini del team X-raid di Sven Quandt, e su Sebastien Loeb e Cristina Gutiérrez, che gareggeranno nella classe Challenger con Taurus.

Dopo questo rally, che passerà per l'Estremadura e che si svolgerà da ieri, martedì 2 aprile, a domenica 7 aprile, ci saranno il Desafío Ruta 40 in Argentina (dall'1 al 7 giugno) e il Rally del Marocco, che dal 5 all'11 ottobre concluderà il Campionato mondiale W2RC.