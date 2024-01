Dakar | Il navigatore di Al Rajhi spiega l'incidente a 160 km/h

Yazeed Al Rajhi e Timo Gottschalk sono stati i grandi protagonisti della prima settimana della 46esima edizione della Dakar, ma le cose non sono andate come l'equipaggio del team Ovedrive Racing avrebbe voluto.

I due, splendidi protagonisti di 5 tappe - le prime - al limite della perfezione, si sono presentati alla Tappa di 48 Ore, la sesta, in testa alla classifica generale con 9 minuti di vantaggio su Nasser Al-Attiyah e 11 su Carlos Sainz. Non un bottino rassicurante, ma lo specchio di 5 giorni privi di sbavature e, al contempo, sempre svolti con prestazioni di alto livello.

Partiti per la Tappa di 48 Ore con il preciso intento di rimanere in testa alla classifica, Al Rajhi e Gottschalk sono stati protagonisti di un brutto incidente. Mentre erano intenti a salire su una duna, la loro GR Hilux T1U è finita per capottare a velocità molto elevata, ponendo così fine alla loro gara e alle speranze di successo.

"Sapevamo che sarebbe stata una tappa lunga e siamo partiti bene dalla quarta posizione", ha iniziato a spiegare Gottschalk. "Abbiamo guidato in modo abbastanza prudente e siamo riusciti a raggiungere i piloti che erano davanti a noi".

"Abbiamo visto Al-Attiyah in lontananza. Ma poi siamo arrivati a una salita molto veloce, dove era necessario salire ad alta velocità su per una duna. All'improvviso ci siamo trovati a fare leva su una duna molto piccola".

"Le tracce davanti a noi si vedevano poco, ma non era niente di grave. Poi ci siamo ribaltati e, una volta usciti, abbiamo guardato l'auto e non ci sembrava un incidente così grande".

Photo by: Overdrive Racing #201 Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive: Yazeed Al-Rajhi, Timo Gottschalk, incidente

"Certo, l'auto aveva il pieno di benzina ed era piuttosto pesante sull'asse posteriore. Forse abbiamo colpito la duna in modo stupido, ma eravamo sulle tracce delle vetture che ci precedevano. Penso che sia stata davvero solo sfortuna. Siamo stati sbalzati in quel modo e ci siamo ribaltati in quel modo".

"Per fortuna siamo usciti illesi, ma l'auto è ancora molto danneggiata. Ora comincio a sentire qualche dolore qua e là, ma è normale".

Gottschalk ha stimato che l'incidente sia avvenuto ad alta velocità, dando anche qualche numero sulla carambola che li ha visti uscire di scena in uno dei momenti principali del rally raid che si sta tenendo in Arabia Saudita.

"L'incidente è avvenuto a circa 150-160 chilometri orari. E' una bella velocità. L'energia che agisce sull'auto quando si atterra la prima volta sul tetto è piuttosto intensa".

"Questo dimostra anche quante parti della vettura sono volate via e siano state scagliate in lontananza. E' stato un impatto piuttosto forte", ha sottolineato l'esperto navigatore. "Per questo siamo felici di essere qui senza alcun danno grande".

"La gabbia di protezione dell'abitacolo e i caschi hanno funzionato bene. Dobbiamo dire che siamo davvero molto felici per questo". Nonostante ciò, è normale che la frustrazione sia ancora presente nell'equipaggio del team Overdrive Racing, perché è stato costretto al ritiro mentre si trovava in testa alla classifica generale. "E' molto fastidioso. Speravamo che potesse essere una Dakar molto buona per noi. Eravamo sulla strada giusta e avevamo una buona strategia", ha concluso Gottschalk.