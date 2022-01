Dakar | Nani Roma, lo spavento e poi il bel gesto con Internò

Il gigante di Folgueroles, Nani Roma, rappresenta perfettamente lo spirito della Dakar. Il rally più duro del mondo gli scorre nelle vene e lo ha dimostrato nella terza tappa dell'edizione 2022.

Il catalano, che è 11° nella classifica generale, staccato di poco meno di un'ora e mezza da Nasser Al-Attiyah, ha vissuto una giornata movimentata, rischiando un incidente molto grave con uno dei protagonisti della Original by Motul, ovvero i motociclisti in gara senza assistenza.

Roma è riuscito a concludere la tappa al quarto posto, a 2'41" dal vincitore Carlos Sainz, che ha ottenuto la sua 40° vittoria di tappa alla Dakar. Ma il catalano della Prodrive ed il suo co-pilota Alex Haro hanno avuto uno shock inaspettato scendendo da una delle tante dune affrontate nella giornata di martedì.

Proprio appena scollinato l'ostacolo con il loro BRX Hunter T1+ EcoPower, hanno visto il pilota italiano Tiziano Interno (#73) che agitava le braccia a pochi metri dal muso della loro vettura. All'ultimo momento, il catalano è riuscito ad evitare la tragedia, ma ha colpito la KTM dell'italiano.

Tutto questo è stato testimoniato dall'elicottero della direzione gara, che aveva David Castera al suo interno. Al ritorno dalla prova speciale, al bivacco di Al Qaisumah, il francese ha raccontato a Roma ciò che ha visto, perché lo spagnolo non pensava di aver investito la moto.

"Al suo arrivo, David mi ha detto che sono passato sopra alla moto, ma non ce ne siamo nemmeno accorti. Abbiamo visto il pilota all'ultimo momento ed è stato uno shock terribile", ha detto Roma a Motorsport.com.

"Castera mi ha detto che stava osservando la situazione, perché io stavo arrivando molto velocemente e il motociclista non si alzava, quindi temeva il peggio. Anche se l'elicottero era sopra di me, non potevo sapere cosa ci fosse dall'altra parte della duna, perché non avevo visto nulla che mi facesse pensare che Tiziano fosse lì".

Il catalano si è dato da fare rapidamente quando ha saputo cosa era successo alla moto di Internò ed ha parlato con i suoi ex colleghi della KTM per fornirgli i pezzi necessari per ripararla. Inoltre, davanti all'assistenza della Bahrain Raid Xtreme ha dato qualche suggerimento a Tiziano su come sostituire le parti danneggiate (non potendolo aiutare fisicamente, visto che è iscritto alla Original by Motul).

Il pericoloso incidente si è concluso con un abbraccio tra i due protagonisti ed una foto che Internò conserverà sicuramente nell'album dei ricordi della Dakar.

