Dakar | Nani Roma guida il debutto di M-Sport nei Rally Raid

M-Sport ha sviluppato la Ford Ranger T1+ insieme a Neil Woolridge Motorsport [NWM] e Ford Performance per affrontare la Dakar del prossimo anno, che sarà la prima per la squadra britannica. La prossima fase di questa iniziativa vedrà il debutto della Ranger alla Baja Spain Aragon Rally, in programma dal 21 al 22 luglio.

Questo è il primo passo di un piano che prevede l'impegno di Ford con il sostegno del marchio per affrontare la Dakar con una Ranger T1+ completamente rivista nel 2025, con il supporto di M-Sport e NWM.

Il veterano Roma sarà uno dei due piloti che piloteranno la Ranger in Spagna insieme a Gareth Woolridge. Roma è uno dei pochi ad aver vinto la Dakar sia su due che su quattro ruote, ottenendo il suo primo trionfo in moto nel 2004, prima di vincere la categoria auto nel 2014 con Mini.

Roma è stato un membro chiave del team di sviluppo di M-Sport e NWM, e lo spagnolo ha messo a disposizione la sua grande esperienza con 25 partenze alla Dakar.

"È stato davvero un bel processo di sviluppo quello della Ranger T1+: l'auto è cambiata molto dalla prima volta che l'ho provata rispetto all'ultimo test che abbiamo recentemente completato in Marocco", ha detto Roma.

"Tutti i meccanici e gli ingegneri hanno fatto un ottimo lavoro per stabilizzare la vettura, migliorandone l'affidabilità ed aumentandone le prestazioni. Abbiamo lavorato insieme in una buona direzione, il Ranger è una vettura forte, abbiamo ancora alcuni punti su cui lavorare, ma è già in una buona posizione in questo momento".

"Conosco M-Sport da anni, dai tempi di Carlos Sainz e Colin McRae, quando andavo in moto e seguivo anche i rally. M-Sport è sempre stata una squadra di alto livello nel Mondialey Rally, in lotta per le vittorie e i campionati, e sono un gruppo di persone ultra-professionali, con cui è molto bello lavorare".

"Il team è davvero organizzato e, anche se si trova in un ambiente diverso da quello a cui è abituato, è stato veloce nel capire cosa è necessario per affrontare questa sfida".

"Ho sempre lavorato per vincere in tutte le gare a cui ho partecipato in 30 anni di attività. Ho vinto la Baja Spagna nove volte, quattro in moto e cinque in auto, quindi sarebbe davvero speciale vincere la decima con Ford per questo nuovo progetto".

Il compagno di squadra di Roma, Woolridge, è attualmente in testa al Campionato Sudafricano Rally Raid e ha recentemente trionfato nella gara di 1.000 km Kalahari-Botswana Desert Race.

Woolridge è il capo tecnico dell'assemblaggio dei nuovi veicoli alla NWM ed uno dei due piloti del team che partecipano alla serie sudafricana.

Ha svolto un ruolo centrale nella progettazione, nella produzione, nei test e nello sviluppo della Ranger T1 con motore EcoBoost V6 sin dall'inizio del progetto nel 2019, seguito dal progetto T1+ Ranger nel 2021.

"Abbiamo completato una serie di sessioni di test approfonditi con M-Sport e NWM in Sudafrica, Dubai e Marocco e gli aggiornamenti che abbiamo aggiunto, soprattutto per quanto riguarda il raffreddamento e gli ammortizzatori, hanno fatto un'enorme differenza nelle prestazioni della vettura", ha dichiarato Woolridge.

"È la nostra prima uscita competitiva insieme a M-Sport, quindi l'obiettivo è andare lì, imparare, lavorare e costruire la nostra forza come squadra per ottenere un buon risultato. L'obiettivo più importante per noi è arrivare alla fine in una buona posizione a livello di esperienza".