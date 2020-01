Dakar, Moto, Tappa 9: Quintanilla batte Price e Barreda

Per le Moto oggi è stato il tempo della ripresa. Dopo la Tappa 8 annullata per rendere omaggio a Paulo Gonçalves, morto dopo un tragico incidente al chilometro 276 della Tappa 7, le due ruote sono tornate a darsi battaglia nella quartultima prova della Dakar 2020 che ha portato la carovana da Wadi al Dawasir ad Haradh.

I 410 chilometri di prova cronometrata hanno regalato una battaglia a dir poco incerta, con i primi 5 che sono stati racchiusi spesso in poco meno di 5 minuti l'un dall'altro. Alla fine ad avere la meglio è stato Pablo Quintanilla, che è riuscito a tagliare il traguardo con il miglior tempo in sella alla sua Husqvarna.

Il pilota cileno è andato in testa alla corsa dopo il chilometro 156 e non ha più mollato la vetta della prova. Alle sue spalle in tanti hanno provato a recuperare terreno e a superarlo, ma alla fine si sono dovuti accontentare delle posizioni alle sue spalle.

Primo fra questi il primo pilota del team KTM Red Bull Factory, ossia Toby Price. L'australiano ha completato la prova staccato di poco meno di 2 minuti (1'54"), mentre la prima Honda ufficiale è in terza posizione, ed è quella di Joan Barreda. Lo spagnolo è stato anche autore di una caduta innocua nelle prime fasi della tappa, per questo ha dovuto recuperare per provare la rimonta e vincere la tappa.

Alla fine Barreda si è dovuto accontentare del quarto posto, davanti al compagno Ricky brabec che continua a controllare perfettamente situazione e classifica generale. Con la prova di oggi, quando ne mancano 3 alla fine della Dakar 2020, lo statunitense può gestire un vantaggio di 20'53" proprio sul vincitore della tappa di oggi, Pablo Quintanilla. Terzo e quarto sono Toby Price e Joan Barreda, staccati di poco meno di mezz'ora dal leader.

Kevin Benavides, altro pilota ufficiale Honda, si è dovuto accontentare del quinto tempo di stage dopo aver vinto la nefasta Tappa 7, quella in cui è morto Paulo Gonçalves, nonostante l'argentino si fosse fermato per cercare di aiutare lo sfortunato portoghese del team Hero.

Con il settimo crono odierno, José Cornejo ha perso il terzo e il quarto posto nella classifica generale, scivolando in quinta posizione dopo il sorpasso subito da Toby Price e Joan Barreda. Il suo ritardo da Brabec è di 29'29". Davanti a lui ha chiuso la tappa l'argentino Luciano Benavides, in sella alla KTM.

Dakar - Classifica generale dopo la Tappa 9