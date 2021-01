Dakar, Moto, Tappa 9: Price va KO e le Honda scappano

La nona tappa rischia di essere quella della svolta per la Dakar 2021, almeno per quanto riguarda la categoria moto. Dopo l'anello di Neom, che prevedeva 465 km cronometrati, Nacho Cornejo e la Honda sembrano allungare con decisione le mani verso la vittoria finale, al termine di una giornata da dimenticare per la KTM.

Il primo colpo di scena, infatti, è arrivato al km 155, quando Toby Price ha inviato il segnale di richiesta di soccorso. Il pilota australiano, che entrava in speciale con appena poco più di un minuto da recuperare, è caduto in maniera piuttosto rovinosa ed ha capito subito che non ci sarebbe stato niente da fare.

Il vincitore delle edizioni 2016 e 2019 non ha mai perso conoscenza, ma è stato elitrasportato presso l'ospedale di Tabuk per essere sottoposto a controlli di routine alla testa, ma anche al polso ed alla spalla sinistri. Fortunatamente, i primi esami avrebbero evidenziato solo la presenza di una frattura alla clavicola.

La classifica di fine tappa sembra complicare parecchio le cose per la KTM, perché anche Sam Sunderland ha incassato un ritardo di ben 26 minuti. Ma sia lui che Ricky Brabec si sono fermati per prestare soccorso a Price, perdendo 15 minuti abbondanti ciascuno, che quasi certamente gli verranno restituiti nella classifica generale dalla Direzione Gara.

Allo stato attuale, il britannico sarebbe a mezz'ora di distacco dal leader Cornejo, ma è molto probabile che questo gap possa essere dimezzato. In ogni caso, resta una tappa molto importante per il cileno che, nonostante dovesse aprire la pista, si è inchinato solamente al compagno di squadra Kevin Benavides, arrivato così alla seconda vittoria in questa Dakar 2021.

L'argentino ha preceduto Cornejo di 1'34" ed ora è il suo diretto inseguitore anche nella generale. Anche se con un ritardo di 11'24". In terza posizione poi ci sarebbe Joan Barreda, che oggi ha avuto grosse difficoltà di navigazione e infatti è precipitato a 29 minuti di distacco nella generale. Tuttavia, è molto probabile che lo spagnolo si ritroverà alle spalle di Sunderland quando la classifica sarà ricalcolata.

Anche per la quinta posizione poi vale un po' lo stesso discorso, perché al momento è occupata da Daniel Sanders, che però ha un margine di poco più di un minuto su un Brabec che sicuramente si vedrà restituire diversi minuti per i soccorsi a Price. In ogni caso, per il rookie della KTM si conferma un'ottimo esordio, visto che è a pieno titolo nella lotta per la top 5. Lotta che si è accesa molto, visto che a seguire anche Skyler Howes (KTM) e Lorenzo Santolino (Sherco) racchiusi nello spazio di meno di quattro minuti alle spalle dell'australiano.

Oltre a quello di Price, oggi bisogna registrare anche il ritiro di Luciano Benavides: il pilota della Husqvarna è caduto al km 242 e si è infortunato ad una spalla. Anche lui quindi è stato portato all'ospedale di Tubuk per ulteriori accertamenti, anche se non si tratta di nulla di grave.

Finalmente c'è stata invece una bella zampata di Adrien van Beveren, rimasto l'ultimo in gara tra i piloti Yamaha. Dopo Franco Caimi ieri, oggi anche Ross Branch si è dovuto fermare per il cedimento del motore. Il francese invece ha staccato un bel terzo tempo di tappa che gli ha consentito di andare ad inserirsi al nono posto nella generale, davanti a Pablo Quintanilla, rimasto l'unico portacolori della Husqvarna nelle posizioni di vertice.

