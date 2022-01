Dakar | Moto, Tappa 9: bis di Cornejo, Walkner nuovo leader

Ormai ogni giornata di gara equivale ad un scossone alla classifica della Dakar 2022. Per il terzo giorno consecutivo, infatti, è cambiato il nome in testa alla classifica generale e a tre tappe dal termine sono ancora almeno sei i piloti che possono sperare nella vittoria finale, visto che sono tutti racchiusi nello spazio di appena dieci minuti.

La nona tappa, un anello intorno a Wadi Ad Dawasir, era quella con la speciale più corta di questa edizione e bisogna dire che si è visto nei distacchi, visto che i big hanno finito tutti molto vicini, con i primi cinque in soli 2'10".

A spuntarla è stato un José Cornejo entrato particolarmente in palla in questa seconda settimana di gara. Per il cileno della Honda si tratta infatti della seconda affermazione nello spazio di appena tre giorni. Al termine dei 287 km cronometrati, si è presentato con un margine di 1'26" sulla KTM di Kevin Benavides e di 1'47" sulla Honda gemella di Ricky Brabec, che probabilmente è stato il suo avversario più temibile prima di perdere terreno nel tratto conclusivo.

A completare la top 5 di giornata troviamo poi Matthias Walkner e Joan Barreda, staccati rispettivamente di 2'06" e di 2'10". Un risultato prezioso soprattutto per l'austriaco della KTM, che si è preso la leadership nella classifica generale, superando Sam Sunderland di 2'12".

E' vero che oggi il britannico della GasGas era costretto ad aprire la pista ed ha chiuso a 8'03". Ma è altrettanto vero che Walkner partiva per terzo, ma è riuscito a gestire molto bene la situazione. Continua a rimanere vicinissimo a loro, però, anche Adrien van Beveren: anche oggi il pilota della Yamaha è rimasto a contatto con i migliori, chiudendo nono e pagando 5'04". Nella generale quindi è terzo a 3'56".

L'ottavo tempo poi ha permesso anche a Pablo Quintanilla di rimanere a contatto, visto che il gap della sua Honda nella generale è di 4'41". Ma occhio a non commettere l'errore di sottovalutare Benavides e Barreda, perché con le loro prestazioni odierne hanno ridotto a poco più di dieci minuti il loro ritardo in quinta e sesta posizione rispettivamente.

Dal settimo in giù invece sembra più difficile che possano continuare ad avere delle velleità, perché Lorenzo Santolino ora è a 26'54" con la sua Sherco (oggi ha chiuso solo 25° ad oltre 11 minuti). Nonostante la zampata odierna, anche Cornejo è nono a 32'30", alle spalle anche del veterano Stefan Svitko.

Rimangono fuori dalla top 10 invece Toby Price e Brabec, che ora sono entrambi a 35 minuti. Nel loro caso aumenta sicuramente il rammarico per il tanto tempo perso nella prima tappa, perché senza quei grossi errori di navigazione nei chilometri conclusivi ora potrebbero essere ancora in lizza per la vittoria. E sicuramente per loro tornano alla mente anche le polemiche per un roadbook non troppo chiaro in quel tratto.

Dietro di loro c'è Mason Klein e il nome del 20enne statunitense è stato molto chiacchierato nelle ultime ore, perché si parla con insistenza di contatti con la KTM, che sarebbe desiderosa di metterlo sotto contratto.

Parlando proprio di KTM, Danilo Petrucci oggi ha staccato il 18° tempo. Poco dopo la metà della prova, l'ex pilota di MotoGP era in battaglia per la top 10, perché al km 160 era nono a 2'43". Sul traguardo però "Petrux" ha pagato 8'42" ed ha perso diverse posizioni.

Quad: Copetti prova ad accorciare, si scalda la lotta per il podio

Nella gara riservata ai Quad, Pablo Copetti ha tentato un ultimo colpo di reni per provare a riaprire la classifica generale a tre giorni dalla conclusione di questa edizione. Il pilota statunitense, ma di origini argentine, ha firmato la sua seconda vittoria di tappa in questa edizione ed ha recuperato 6'16" nei confronti del leader Alexandre Giroud, che comunque mantiene un margine di 24'31".

Si scalda decisamente la battaglia per il gradino più basso del podio. Grazie al terzo posto odierno, Francisco Moreno ha ridotto ad appena 40 secondi il distacco nei confronti di Karol Wisniewski, che oggi ha pagato 32 minuti. I due comunque sono ormai tagliati fuori dalla lotta per la vittoria, essendo ad oltre due ore e mezza.

Anche se ormai ci avviciniamo sempre di più al traguardo finale di Jeddah, va sottolineato che la carovana si è dimezzata per quanto riguarda questa categoria: dei 20 partenti, solamente dieci sono ancora in gara.

Dakar 2022 - Classifica generale moto dopo la Tappa 9 (Top 10)

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Matthias Walkner KTM 30.14'03” 2 Sam Sunderland GasGas +2'12" 3 Adrien van Beveren Yamaha +3'56" 4 Pablo Quintanilla Honda +4'41" 5 Kevin Benavides KTM +10'22" 6 Joan Barreda Honda +10'57" +1'00" 7 Lorenzo Santolino Sherco +26'54" 8 Stefan Svitko KTM +27'52" 9 Josè Cornejo Honda +32'30" 10 Andrew Short Yamaha +34'59" Dakar 2022 - Classifica generale quad dopo la Tappa 9 (Top 5) Pos Pilota Quad Tempo/Gap Penalità 1 Alexandre Giroud Yamaha 38.06'16” 2 Pablo Copetti Yamaha +24'31" +1'00" 3 Karol Wisniewski Yamaha +2.38'02" 4 Francisco Moreno Yamaha +2.38'42" 5 Zdenek Tuma Yamaha +7.06'29"