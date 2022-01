Dakar | Moto, Tappa 8: riscossa di Sunderland che torna leader

Non è bastata una giornata storta per far perdere d'animo Sam Sunderland. Ieri il pilota della GasGas aveva pagato oltre 25 minuti, vedendosi portare via la leadership nella generale della Dakar 2022 riservata alle moto che deteneva da cinque giorni.

Scattando per 27° nell'ottava tappa, il britannico si è rifatto con gli interessi, perché in un colpo solo si è preso la prima vittoria in questa edizione ed anche la leadership nella generale. Sunderland è stato in testa praticamente dall'inizio alla fine dei 395 km cronometrati previsti oggi, e sul traguardo di Wadi Ad Dawasir ha preceduto di 2'53" Pablo Quintanilla e di 4'11" Matthias Walkner, che come lui ha riscattato la giornata difficile di ieri.

Come detto, con questa performance, il portacolori della GasGas si è riportato in vetta, con un margine di 3'45" proprio su Walkner. Dopo aver preso la testa nella settima tappa, Adrien van Beveren è quindi arretrato al terzo posto: il pilota della Yamaha ha amministrato piuttosto bene la speciale, chiudendo nono a 10'21". Nella generale, dunque, ora ha un gap di 4'43" da Sunderland.

Attenzione però a non commettere l'errore di sottovalutare Quintanilla, perché di giorno in giorno il pilota della Honda sta migliorando la sua classifica. Per la terza volta in questa edizione si è piazzato secondo di tappa ed ora è quarto a 5'30" nella generale.

Così come un paio di posizioni le ha guadagnate anche Joan Barreda, ora quinto. Nonostante la spalla sinistra dolorante ed un posizione di partenza non proprio favorevole (scattava per terzo), lo spagnolo della Honda è riuscito a chiudere con il decimo tempo di giornata a 11'43". Il suo gap nella generale quindi è salito a 14'38", ma "Bang Bang" ha guadagnato la top 5.

Leggermente più lento il vincitore della scorsa edizione, l'argentino Kevin Benavides, oggi autore del 13° tempo. Il pilota della KTM è quindi arretrato sesto nella generale, appena 9" più indietro rispetto a Barreda. L'ottava tappa ha invece segnato la prima giornata realmente complicata per Lorenzo Santolino: lo spagnolo della Sherco ha pagato una ventina di minuti e quindi è sceso al settimo posto a 21'09".

Finalmente si affaccia nella top 10 della generale anche Toby Price, nono a 32'30" dopo aver staccato il sesto tempo di giornata. Meglio di lui hanno fatto i due statunitensi Ricky Brabec e Mason Klein. Il vincitore dell'edizione 2020 ora ha trovato un buon ritmo, ma sembra tardi, visto che nella generale è 13° a 39'58". Il 20enne esordiente invece continua ad essere una delle sorprese di questa edizione, con un quinto tempo che gli è valso la top 10 nella generale. Dopo la vittoria di tappa di ieri, ha perso terreno invece José Cornejo, oggi 15° a 17'22".

Bisogna scendere fino al 25° tempo di giornata per trovare Danilo Petrucci, che anche oggi ha incassato 23'54" con la sua KTM. Per l'ex pilota di MotoGP, dunque, questa seconda settimana di gara per il momento si sta rivelando più complicata di quanto non lo sia stata la prima. Si aspetta di capire cosa sia successo invece a Paolo Lucci, perché il portacolori del Solarys Racing non è ancora transitato al km 321, mentre al rilevamente precedente era staccato di meno di 25 minuti.

Quad: Giroud allunga, Maksimov ko in trasferimento

Passando ai Quad, Alexandre Giroud sembra veramente intenzionato a non mollare la presa ora che si è preso la leadership. Il francese ha infatti firmato la sua seconda vittoria di tappa in questa edizione, anche se se l'è dovuta sudare praticamente fino al traguardo.

Marcelo Medeiros, già vincitore di tappa ieri, si è infatti arreso per appena 48 secondi. E questo non può fare altro che aumentare il rammarico del pilota brasiliano, che nella generale viaggia con un ritardo di oltre 22 ore (14 delle quali di penalità) per le disavventure della prima settimana di gara.

La giornata quindi ha decisamente sorriso a Giroud, che ha guadagnato altri 12'26" su Pablo Copetti, terzo, sul quale ora ha un margine di 30'47" nella generale. Ma non solo, perché il russo Aleksandr Maksimov, che occupava la terza piazza nella generale, non è riuscito neppure ad entrare in speciale a causa di problema tecnico accusato durante il tratto di trasferimento.

Non è andata tanto meglio a Sebastien Souday, che al km 119 era in lotta per la vittoria di tappa, ma poi ha accusato un surriscaldamento al suo quad, rimanendo bloccato tra le dune. Per questo è stato ricondotto al bivacco dall'organizzazione. Alla luce di questi nuovi colpi di scena, al terzo posto nella generale è salito quindi Karol Wisniewski, ma il pilota polacco viaggia con oltre due ore di ritardo nei confronti di Giroud.

Dakar 2022 - Classifica generale moto dopo la Tappa 8 (Top 10)

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Sam Sunderland GasGas 27.38'42” 2 Matthias Walkner KTM +3'45" 3 Adrien van Beveren Yamaha +4'43" 4 Pablo Quintanilla Honda +5'30" 5 Joan Barreda Honda +14'38" +1'00" 6 Kevin Benavides KTM +14'47" 7 Lorenzo Santolino Sherco +21'09" 8 Stefan Svitko KTM +26'51" 9 Toby Price KTM +32'30" +6'00" 10 Mason Klein KTM +35'26" Dakar 2022 - Classifica generale quad dopo la Tappa 8 (Top 5) Pos Pilota Quad Tempo/Gap Penalità 1 Alexandre Giroud Yamaha 34.41'02” 2 Pablo Copetti Yamaha +30'47" +1'00" 3 Karol Wisniewski Yamaha +2.12'11" 4 Francisco Moreno Yamaha +2.35'53" 5 Zdenek Zuma Yamaha +6.15'26" +30'00"