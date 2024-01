Dakar | Moto, Tappa 8: Kevin Benavides rovina la festa alla Honda

La battaglia nella categoria moto è una delle più serrate di sempre in questa edizione della Dakar e la classifica finale dell'ottava tappa, sulla carta una delle più impegnative del percorso saudita, mostra una cartolina perfetta con i primi dieci racchiusi tutti in meno di cinque minuti e mezzo. Con la sensazione, però, che gli uomini di classifica abbiano un po' giocato nei chilometri conclusivi per avere una posizione di partenza migliore domani, anche perché il traguardo finale di Yanbu si avvicina sempre di più e ormai appare piuttosto evidente che quest'anno la vittoria si potrebbe giocare più per una questione di secondi che di minuti.

La speciale di oggi prevedeva ben 458 chilometri, intervallati da un lungo trasferimento su asfalto dopo il km 165. E la cosa curiosa è che dopo il primo tratto cronometrato era proprio il leader della generale, lo statunitense Ricky Brabec, a comandare le operazioni. In generale, sono stati i piloti della Honda a dettare il ritmo anche una volta rientrati in speciale, con il francese Adrien van Beveren che sembrava il principale indiziato per la vittoria, favorito dalla posizione di partenza acquisita con la tappa complicata vissuta ieri.

Ma è qui che viene il sospetto che forse c'è chi nel finale possa anche aver preferito guardare più alla posizione di partenza di domani che alla gloria odierna, perché alla fine a spuntarla è stato Kevin Benavides, al secondo centro in questa edizione. E' vero che il pilota della KTM è stato tra i più veloci per tutta la giornata, ma negli ultimi 10 km è riuscito a rifilare poco meno di tre minuti a van Beveren, che al traguardo ha chiuso terzo a 1'27" dall'argentino, alle spalle anche dell'altro Benavides, il campione del mondo Luciano, secondo a 31" con la Husqvarna.

Favorito anche dagli abbuoni di 3'18" guadagnati aprendo la pista dopo il successo di tappa di ieri, in quarta posizione di tappa si è issato Nacho Cornejo, che quindi si è riavvicinato ancora alla vetta della classifica generale. Il leader Brabec, infatti, alla fine si è piazzato solo settimo, perdendo a sua volta parecchio terreno negli ultimi dieci chilometri, visto che era terzo al controllo del km 448. L'americano ha chiuso a 4'08", alle spalle anche della KTM di Toby Price e della Sherco di Rui Goncalves, ma si è messo alle spalle il diretto inseguitore nella generale, Ross Branch.

Il pilota della Hero ha controllato molto bene la situazione anche oggi, rimanendo sempre molto vicino al rivale e terminando la speciale a 4'49" dal vincitore. E' vero che nella generale ha visto salire il suo distacco su Brabec, ma 42" sono veramente niente quando ci sono ancora quattro tappe da affrontare. E i primi due, come detto, non devono fare l'errore di sottovalutare Cornejo, che ha già fatto centro tre volte a livello di tappe in questa edizione e si è riportato a 4'21" in terza posizione.

Van Beveren invece ha consolidato la sua quarta posizione a 11'58", ma è chiaro che per Branch non sarà facile spuntarla, perché lo squadrone HRC potrà contare sulla possibilità di lavorare anche di strategia, visto che il colosso nipponico ora può contare su ben tre punte da schierare contro il solo portacolori del marchio indiano, che invece ha perso per strada tutti i suoi compagni di squadra.

Il successo odierno ha riavvicinato anche Kevin Benavides: 20'31" non sono un distacco "terminale", ma il vincitore della passata edizione della Dakar fin quin non ha mai dato la sensazione di portersi inserire realmente nella contesa per il successo finale. Continuando a scorrere la generale, a seguire troviamo poi l'altra KTM di Price a 29'10", la GasGas di Daniel Sanders a 38'43" e l'Husqvarna di Luciano Benavides che completa una top 8 tutta compresa in 39'35". Un gap che certifica ancora una volta quanto sia serrata la battaglia quest'anno.

Quad: la vendetta di Andujar

Dopo essersi visto privato della vittoria di tappa ieri a causa di una penalità, perdendo anche buona parte del suo vantaggio nella classifica generale, Manuel Andujar oggi è riuscito a rifarsi nella gara riservata ai Quad. Il pilota argentino è riuscito a prendere il largo negli ultimi 50 chilometri della speciale odierna, che ha concluso precedendo di 5'06" il rivale Alexandre Giroud.

A quattro tappe dal termine, dunque, il vincitore delle ultime due edizioni della Dakar ha visto nuovamente salire il suo distacco dal battistrada, che ora lo precede di 11'26" nella classifica generale. Anche oggi il tandem di testa poi è riuscito ad allungare ulteriormente su Juraj Varga, la cui terza posizione nella generale però è molto consolidata: se da una parte è vero che paga quasi due ore e tre quarti sul leader, a sua volta ha oltre un'ora e mezza di vantaggio sul suo inseguitore, il lituano Laisvydas Kancius.

Dakar 2024 | Classifica generale Moto dopo la Tappa 8