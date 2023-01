Dakar | Moto, Tappa 8: Branch esalta la Hero, Klein torna leader

Carica lettore audio

Dopo una giornata di riposo, i protagonisti della categoria moto della Dakar sono tornati in gara con i 346 chilometri cronometrati dell'ottava tappa, che conduceva dal bivacco Marathon di Al Duwasir a quello di Riyadh, andando a ricongiungersi al percorso originario in vista della giornata di riposo di domani.

Pur avendo visto le sue chance di ottenere un buon risultato finale andare in fumo a causa dei problemi tecnici dei giorni scorsi, Ross Branch è riuscito a togliersi la soddisfazione di regalare alla Hero una vittoria di tappa in questa 45° edizione della gara più dura del mondo, la seconda del marchio indiano nella sua intera storia.

Entrato in speciale per 17°, il pilota del Botswana è stato l'unico capace di reggere il passo di Mason Klein nei primi 147 km, poi si è portato davanti al checkpoint del km 203 e da quel momento in avanti ha continuato a dettare il ritmo, incrementando costantemente il proprio margine e presentandosi sul traguardo con 1'33" di vantaggio sullo statunitense.

Tuttavia, è stata una giornata da incorniciare per Klein, perché in un colpo solo il portacolori del Bas World KTM Racing Team si è portato dal settimo al primo posto nella classifica generale, approfittando di una speciale nella quale i principali protagonisti della corsa hanno fatto piuttosto fatica trovandosi a dover aprire la pista o quantomeno a scattare nelle primissime posizioni.

Per esempio, l'ex leader Skyler Howes si è ritrovato a pagare la bellezza di 15'06" e, nonostante un abbuono di 3'16", si è visto superare di 47" dal connazionale. E' chiaro che comunque la prima settimana di gara del pilota dell'Husqvarna rimane molto positiva. Così come che la gara rimane apertissima a qualsiasi risultato, visto che a sei tappe dal termine i primi otto sono tutti racchiusi nello spazio di appena nove minuti.

L'ottava tappa è stata anche quella del riscatto di Daniel Sanders, che dopo un paio di giorni alle prese con l'influenza è tornato all'attacco ed ha staccato il terzo tempo di giornata a 3'15". Una performance che ha permesso al portacolori della GasGas di rilanciare la sua candidatura alla vittoria finale: è vero che è solamente in settima posizione, ma il suo distacco si è ridotto a 8'50".

A tenere alto l'onore della Honda oggi sono stati Pablo Quintanilla ed Adrien Van Beveren, che hanno chiuso con il quarto ed il quinto tempo di tappa, staccati rispettivamente di 6'29" e di 6'35". Ora sono anche i due migliori portacolori della Casa giapponese nella generale, in quinta ed in sesta posizione, staccati entrambi di poco più di quattro minuti e mezzo dal battistrada.

Davanti a loro però ci sono anche le due KTM ufficiali di Kevin Benavides e di Toby Price. Per loro non è stata una tappa particolarmente brillante, con l'argentino che si è piazzato decimo a 9'18" e l'australiano invece addirittura 17° a 14'33", nonostante godesse di un abbuono di 1'47". Nella generale però, come detto, restano in agguato. In particolare Benavides, che senza aver ancora piazzato una zampata vera e propria si conferma sempre nella top 3 a due minuti esatti. 3'45" invece il gap di Price in quarta posizione.

Tra i candidati alla vittoria finale, anche Joan Barreda non ha vissuto una buona giornata. Lo spagnolo ha chiuso 14° a 12'30" e in questo modo è arretrato all'ottavo posto nella generale, anche se ha ridotto il suo gap dalla vetta, che ora è di 9'08".

La vera sorpresa della giornata è stato Michael Docherty, che con il sesto tempo assoluto a soli 8 minuti si è portato a casa la vittoria nella categoria Rally 2. Nella generale però è sempre Romain Dumontier a comandare in questa classe, al 17° posto assoluto. Il francese ha incrementato ancora il suo margine nei confronti di Paolo Lucci, che lo segue in 18° posizione. L'italiano oggi ha chiuso la tappa al 25° posto ed ora gli deve recuperare oltre 16 minuti.

Quad: Andujar concede il bis e sale secondo

Manuel Andujar sembra averci preso gusto, anche se probabilmente si è "svegliato" un po' troppo tardi per diventare una reale minaccia al leader Alexandre Giroud nella gara riservata ai quad. Il pilota argentino ha conquistato la sua seconda vittoria di tappa consecutiva, ma lo ha fatto con un vantaggio di appena poco più di due minuti nei confronti del rivale francese, che quindi nella generale lo precede ancora di oltre un'ora e quartanta minuti.

La buona notizia per il vincitore dell'edizione 2021 è che però in questo modo è riuscito almeno a prendersi la seconda posizione nella generale, soffiandola per appena 35" a Pablo Copetti. Lo statunitense infatti oggi si è piazzato solamente sesto, con un ritardo di 20'34".

E' andata anche peggio però a Francisco Moreno, che era secondo fino a due giorni fa, prima che la gara venisse interrotta con una giornata di riposo non prevista. L'argentino oggi ha incassato 42 minuti di ritardo, ma si è visto rifilare anche una penalità di 28 minuti che lo ha fatto precipitare appunto al quarto posto. La lotta per la piazza d'onore però è apertissima, perché tra lui ed Andujar ci sono meno di 10 minuti.

Tra i protagonisti della tappa di oggi poi non si può non citare Laisvydas Kancius. Il lituano, che ha finito i suoi sogni di gloria qualche giorno fa a causa di un problema tecnico che gli è costato diverse ore, oggi sembrava avere tutte le carte in regola per vincere la tappa. E' stato lui infatti a comandare fino al km 203, ma nel finale non ha retto il confronto con i migliori ed ha chiuso quarto a 14'14", alle spalle anche del brasiliano Marcelo Medeiros, come lui attardato nella generale da un guasto accusato nei primi giorni di gara.

Dakar 2023 | Classifica generale moto dopo l'ottava tappa

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Mason Klein KTM 30.32'29” +2'00" 2 Skyler Howes Husqvarna +0'47" 3 Kevin Benavides KTM +2'00" +3'00" 4 Toby Price KTM +3'45" +1'00" 5 Pablo Quintanilla Honda +4'32" +2'00" 6 Adrien Van Beveren Honda +4'36" 7 Daniel Sanders GasGas +8'50" +4'00" 8 Joan Barreda Honda +9'08" +1'00" 9 Nacho Cornejo Honda +21'19" 10 Matthias Walkner KTM +24'22" Dakar 2023 | Classifica generale quad dopo l'ottava tappa Pos Pilota Quad Tempo/Gap Penalità 1 Alexandre Giroud Yamaha 37.57'04” 2 Manuel Andujar Yamaha +1.41'37" +1'00" 3 Pablo Copetti Yamaha +1.42'12" 4 Francisco Moreno Yamaha +1.51'03" +28'00" 5 Juraj Varga Yamaha +2.47'25" +16'00"