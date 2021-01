Dakar, Moto, Tappa 5: Kevin Benavides si prende la vetta

La Honda continua a dettare legge in questa edizione 2021 della Dakar. Se si conta anche il Prologo, quella firmata oggi da Kevin Benavides nella quinta tappa, è la quarta affermazione del marchio giapponese nei primi sei giorni di gara della categoria moto.

Ieri avevamo già anticipato che il pilota argentino oggi sarebbe stato uno degli uomini da tenere d'occhio nei 456 km cronometrati tra Riyadh ed Al Qaisumah, perché aveva un'ottima posizione di partenza (la 14esima) ed un distacco di poco superiore ai cinque minuti nella classifica generale, ed infatti si è preso in un colpo solo la tappa e la leadership assoluta della corsa.

Il portacolori della Honda ha viaggiato a braccetto con il compagno di squadra Josè Cornejo e, nonostante al km 330 sia anche incappato in una caduta, procurandosi un infortunio al naso, alla fine si è presentato sul traguardo con un margine di un minuto esatto nei confronti del cileno.

Anche se probabilmente il gap più importante sono i 7'55" che è riuscito a rifilare a Xavier de Soultrait, oggi sesto, perché gli hanno permesso di scavalcare di 2'31" il pilota dell'Husqvarna e di prendere le redini della corsa ad una sola tappa dal giro di boa della giornata di riposo. Anche per Cornejo però è stata una speciale importante, perché con il risultato odierno è risalito fino alla terza piazza a 3'42".

Rispetto a ieri è arrivata anche l'attesa riscossa delle KTM, con Toby Price e Sam Sunderland che hanno chiuso rispettivamente in terza ed in quinta posizione nella classifica di tappa, staccati di 1'20" e di 4'17". Nella generale quindi sono tornati ad issarsi ai piedi del podio: l'australiano è quarto a 3'43", mentre il britannico è quinto a 6'06".

Ma con la prestazione odierna si è clamorosaemtne rilanciato tra i piloti che possono avere ambizioni di successo finale anche lo spagnolo Lorenzo Santolino, quarto a 2'29" con la sua Sherco ed ora sesto nella generale ad appena 9'31" dalla vetta.

Il discorso invece è esattamente l'opposto per Joan Barreda, costretto ad aprire la pista stamani dopo aver vinto la tappa di ieri. Lo spagnolo della Honda era anche partito bene, perché dopo 43 km era terzo, ma poi ha perso la rotta e con essa 17 minuti nel tratto che conduceva al km 74. A fine speciale si è presentato quindi con 19'11" di ritardo, precipitando dal secondo al nono posto nella generale, anche se il distacco di 14'02" non è ancora proibitivo, considerato anche che domani partirà per 17esimo.

Davanti a lui in classifica ci sono anche Skyler Howes e Ross Branch, che si sono confermati uomini da assoluta, anche se oggi hanno faticato un po': lo statunitense si è piazzato settimo a 10'43", mentre il pilota della Yamaha ha chiuso nono a 11'05". Nella generale quindi sono settimo ed ottavo nello stesso ordine, con il pilota del Botswana che ora è l'unico portacolori della Casa di Iwata nella top 10, visto che oggi sia Adrien van Beveren che Franco Caimi hanno avuto grossi problemi di navigazione.

Non è stata una tappa semplice neppure per le due Husqvarna di Pablo Quintanilla e Luciano Benavides. Il cileno ha pagato 13 minuti nei primissimi chilometri, allontandandosi dal percorso di oltre 2 km. Una vera disdetta, se si pensa che a fine giornata ha pagato solo 12'15" rispetto al vincitore di tappa. Poco più distante invece l'argentino, anche se dei due è l'unico che rimane nella top 10 nella generale.

La scelta strategia di perdere volontariamente terreno ieri per avere una buona posizione di partenza oggi invece non sembra aver dato i frutti sperati per Ricky Brabec. Anche il californiano della Honda ha sbagliato strada nei primissimi chilometri della speciale, accumulando subito un quarto d'ora di gap. Un che poi ha più o meno mantenuto fino alla fine, pur recuperando qualcosina, ma che però lo pone a 25 minuti nella generale, un distacco che inizia a farsi pesante.

E' stata una buona giornata per i colori italiani. Dopo la brutta esperienza vissuta ieri, quando si è trovato a far parte dei soccorsi a CS Santosh, Maurizio Gerini è ripartito alla grande e oggi è riuscito a staccare il 28esimo tempo di tappa, a 43'14". Una prestazione che ha permesso all'imperiese di riprendersi la leadership nella Original by Motul, la classifica riservata ai piloti che corrono senza assistenza, scavalcando di oltre sette minuti il lituano Arunas Gelazninkas.

Dakar 2021 - Classifica generale Moto dopo la Tappa 5