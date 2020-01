Dakar, Moto, Tappa 6: Brabec prova il primo allungo

La prima edizione saudita della Dakar è arrivata alla conclusione della prima settimana di gara e bisogna dire che anche la sesta tappa ha regalato dei colpi di scena importanti, che hanno permesso al leader Ricky Brabec di provare a prendere il largo.

Dopo essersi portato a casa la terza tappa, il pilota della Honda ha concesso il bis sui 477 km cronometrati che separavano Ha'il da Riyadh. Partito per quarto, lo statunitense si è sempre mantenuto nelle posizioni di vertice ed ha preso il comando delle operazioni al km 213.

Da lì, è stato tallonato fino a 44 km dal termine dal compagno di squadra Kevin Benavides, che però poi ha visto andare in fumo i suoi sogni di gloria insieme al propulsore della sua CRF450. L'argentino ora è fermo in speciale, nella speranza di essere trainato da qualcuno, ma per lui la possibilità di continuare a lottare per la vittoria finale sono finite qui.

Questo però non è stato il solo colpo di scena dei km conclusivi: anche Toby Price, che aveva già dovuto fare i conti con la difficoltà di aprire la traccia dopo la vittoria di tappa di ieri, ha accusato un problema nel finale e quindi ha pagato 16' nei confronti di Brabec. In questo modo è arretrato dal secondo al terzo posto nella generale, con un ritardo di 25'39" nei confronti del leader.

Tra Brabec ed il rivale della KTM si è infilata quindi la Husqvarna di Pablo Quintanilla, oggi quarto sul traguardo di Riyadh ed ora distanziato di 20'56" nella generale. La tappa odierna ha finalmente sorriso a quello che fino ad ora era stato un protagonista mancato, ovvero Joan Barreda.

Lo spagnolo della Honda è arrivato in Arabia Saudita con una costola fratturata poco prima del Natale e in questa sesta tappa è arrivato davvero vicino a piazzare la sua prima zampata, chiudendo a solo 1'34" dal compagno di squadra. Un risultato che gli ha permesso di scalare la generale fino al quinto posto, alle spalle anche dell'altro compagno José Cornejo (sesto oggi), rimettendo nel mirino il podio, che ora dista solo meno di otto minuti.

Anche Matthias Walkner ha provato a rilanciare la sua candidatura al podio piazzandosi terzo nella prova odierna. Al momento però l'austriaco della KTM figura ancora a 33'39" nella generale, incalzato dall'altro Benavides, il compagno di squadra Luciano.

Prosegue positivamente anche la gara dello statunitense Skyler Howes, ormai presenza fissa nella top 10 e risalito fino all'ottava piazza nella generale. Buona poi anche la prova di Franco Caimi, che riporta la Yamaha nella top 10 generale grazie al settimo posto odierno. Precipita in classifica invece Andrew Short, che oggi ha pagato 35 minuti oltre a dover fare i conti con ben 30 di penalità.

Belle notizie anche da parte dei ragazzi di casa nostra, con il duo del Solarys Racing che si è reso protagonista di una prova maiuscola: Maurizio Gerini e Jacopo Cerutti si sono presi il 13esimo ed il 14esimo tempo di giornata, staccati rispettivamente di 20'16" e 22'32" con le loro Husqvarna. I due viaggiano a braccetto anche nella generale, nella quale occupano nello stesso ordine la 20esima e la 21esima posizione, separati tra loro da 12 minuti circa.

Dakar 2020 - Top 10 Moto dopo la 6° Tappa

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Ricky Brabec Honda 23.43’47” 2 Pablo Quintanilla Husqvarna +20'56" 3 Toby Price KTM +25'39" +2'00" 4 José Cornejo Honda +25'41" +1'00" 5 Joan Barreda Honda +32'58" 6 Matthias Walkner KTM +33'39" 7 Luciano Benavides KTM +39'02" 8 Skyler Howes Husqvarna +1.04'50" 9 Stefan Svitko KTM +1.07'49" 10 Franco Caimi Yamaha +1.10'24" +5'00"

