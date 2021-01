Dakar, Moto, Tappa 3: bis di Price, Howes leader a sopresa

La Dakar 2021 continua ad andare sulle montagne russe, almeno per quanto riguarda la categoria moto, nella quale la navigazione sembra fare da padrona ed aprire la "pista" si sta rivelando ogni giorno un grande handicap, con relativi grossi scossoni alla classifica. Nella terza tappa, un anello cronometrato di 403 km intorno ad Wadi Ad-Dawasir, abbiamo visto per l'ennesima volta l'alternanza tra Honda e KTM al vertice.

Dopo aver pagato oltre 32 minuti ieri, Toby Price ha infatti sfruttato la sua 29esima posizione nell'ordine di partenza per portarsi a casa la sua seconda vittoria di tappa di questa 43esima edizione, la 13esima nella sua carriera alla Dakar. Dopo essere stato nella scia di Kevin Benavides per i primi 262 km, l'australiano della KTM ha concretizzato il sorpasso al km 292 e poi si è presentato al traguardo con un margine di 1'16" sull'argentino della Honda.

Il tutto mentre invece gli altri due piloti di punta della Honda, Joan Barreda e Ricky Brabec, hanno dovuto fare i conti con la difficoltà di aprire la "pista" ed hanno incassato ritardi pesanti: 24'49" per lo spagnolo e 21'39" per il californiano. Discorso che vale anche per la Husqvarna di Pablo Quintanilla, che però si è difeso un po' meglio a 19'15".

Nella generale quindi sono tutti precipitati abbastanza in classifica, con quello messo meglio che rimane Barreda, ottavo a 9'02" dalla vera rivelazione della giornata. Al comando della classifica assoluta alla conclusione di questa terza tappa troviamo infatti lo statunitense Skyler Howes, lo scorso anno nono assoluto, che con la sua KTM ha staccato il quarto tempo di giornata a 6'16" da Price ed ora comanda una classifica cortissima, precedendo di 33" Kevin Benavides e di 1'28" Xavier de Soultrait, oggi sesto con la sua Husqvarna, con Price che risale quarto a 1'52".

Rispetto a ieri ha fatto un bel salto in avanti anche Sam Sunderland, quinto sia nella tappa che nella generale con la sua KTM, mentre il terzo posto odierno è purtroppo servito poco a Matthias Walkner, perché dopo il problema tecnico accusato ieri l'austriaco rimane a 2 ore esatte di distacco dalla vetta.

Rimane attestato nelle posizioni di vertice invece Ross Branch, che si conferma quello messo meglio tra i portacolori della Yamaha. Il pilota del Botswana oggi ha pagato poco più di 16 minuti, ma nella generale ha perso solo tre posizioni, arretrando sesto a 7'14". Tra lui e Barreda troviamo invece l'altro Benavides, Luciano, che con la sua Husqvarna è a 7'56". Ma nella generale retsano a meno di 10 minuti di distacco anche Adrien van Beveren (Yamaha) e José Cornejo (Honda), che sono i due piloti che completano la top 10.

Quintanilla e Brabec invece sono rispettivamente 12esimo e 13esimo, alle spalle anche della Sherco di Lorenzo Santolino, con un gap di 10'44" e 12'15". Restando in casa Sherco, oggi va sottolineata la prova del rookie Rui Goncalves, autore del nono tempo di tappa, dopo che nella parte centrale si era addirittura portato in quarta posizione e pareva in lotta per la vittoria finale.

Per quanto riguarda gli italiani, ancora una volta a tenere alto il vessillo tricolore è stato Maurizio Gerini, che con la sua Husqvarna si è piazzato 32esimo a 26'01". Nella generale il pilota imperiese è 33esimo e si trova a un'ora e 25 minuti dal battistrada Howes.

Quad: primo centro di Cavigliasso, ma in testa c'è Enrico

Dopo aver lasciato la scena ad altri nelle prime fasi della gara, alla terza tappa Nicolas Cavigliasso ha piazzato la sua prima zampata tra i Quad. L'argentino, vincitore dell'edizione 2019 della Dakar, l'ultima in Sud America, si è preso la leadership della speciale al km 137 e poi l'ha mantenuta fino al traguardo, anche se pure oggi la battaglia è stata serratissima.

Alla fine, infatti, ha preceduto Giovanni Enrico di appena un minuto. Un risultato prezioso comunque per il pilota cileno, perché gli ha permesso di prendersi la leadership nella classifica generale, superando di 4'06" il francese Alexandre Giroud, che oggi si è dovuto accontentare di chiudere quarto a 6'15".

Anche Cavigliasso però rimane a pieno titolo nella lotta per la leadership, visto che è solo a 6'41" nell'assoluta. E i primi tre non devono fare l'errore di sottovalutare Pablo Copetti, perché anche lo statunitense è a solo 7'50", nonostante oggi sia stato solamente quinto e debba anche fare i conti con un minuto di penalità. Pur con il terzo posto di tappa, Manuel Andujar invece continua a pagare il tempo perso ieri, perché si ritrova a quasi mezz'ora dalla vetta.

Dakar 2021 - Classifica generale Moto dopo la Tappa 3