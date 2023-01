Dakar | Moto, Tappa 13: Kevin Benavides torna a soli 12" da Price

Carica lettore audio

Ci sarà sicuramente da discutere alla fine della 13° e penultima tappa della Dakar per quanto riguarda la categoria moto, perché a disegnare la classifica generale in vista della speciale decisiva di domani s stata la Direzione Gara.

Dopo 55 chilometri della speciale che conduceva da Shaybah ad Al-Hofuf, Kevin Benavides si è infatti fermato per prestare soccorso al compagno di squadra Matthias Walkner, rimasto a terra manifestando dolore alla schiena. L'argentino è rimasto con lui fino a quando non sono arrivati i medici, perdendo circa 23'10" e presentando richiesta alla FIM per riottenerli una volta arrivato al bivacco.

Cosa che è accaduta puntalmente, consegnandogli la vittoria della speciale e negando a Michael Docherty la gioia di vincere la sua prima tappa alla Dakar pur essendo un esordiente, per di più nella categoria Rally 2. Il pilota della KTM, dunque, si è imposto con 27" di margine sul sudafricano e 57" sul fratello Luciano. A dire il vero, ad ottenere il miglior tempo sarebbe stato proprio l'argentino della Husqvarna, ma si è visto infliggere un minuto di penalità per un eccesso di velocità. Se non altro, il successo è rimasto in famiglia.

La cosa che conta di più, però, è che il più esperto dei Benavides domani si giocherà la vittoria finale con il compagno di squadra Toby Price, che con il quinto tempo nella speciale odierna ha mantenuto la leadership della classifica generale, anche se per appena 12" nei confronti del sudamericano. Tra l'altro, se la giocheranno alla pari nei 136 km cronometrati che condurranno al palco finale di Dammam, visto che l'ordine di partenza della tappa decisiva sarà l'inversione della classifica generale.

Teoricamente, in lizza per la vittoria finale c'è ancora anche Skyler Howes, ma per il pilota dell'Husqvarna sembra più complicato, visto che per riuscire nell'impresa dovrebbe superare entrambe le KTM. Lo statunitense oggi ha chiuso con il settimo tempo a 3'31", nella generale quindi ha un distacco di 1'31" su Price. Un nulla dopo ben 14 giorni di gara, Prologo compreso, ma pensare ad un doppio sorpasso non è semplice.

Il quarto tempo nella 13° tappa, a 2'05", ha consegnato la medesima posizione nella classifica generale ad Adrien Van Beveren. L'ultimo arrivato in casa Honda ha quindi buone chance di chiudere come il migliore dei suoi portacolori, anche se se la dovrà vedere con il cileno Pablo Quintanilla, oggi ottavo, che nella generale lo segue di appena 8 secondi. In ogni caso, il marchio giapponese non sembra avere più velleità di podio, visto che i suoi alfieri sono entrambi ad oltre 15 minuti di distacco.

Continuando a scorrere la generale, in sesta posizione troviamo Luciano Benavides, che è l'ultimo a pagare meno di venti minuti ed è seguito dalla GasGas di Daniel Sanders e dall'altra Honda di Nacho Cornejo, oggi attardato visto che doveva aprire la pista dopo la vittoria di tappa di ieri.

Nella top 10, oltre al ritiro di Walkner bisogna segnalare anche quello di Mason Klein, che non ha preso neppure il via oggi: sebbene gli accertamenti a cui è stato sottoposto alla conclusione della tappa Marathon abbiano escluso fratture, lo statunitense manifestava un forte dolore al collo, che lo aveva già condizionato dopo la doppia caduta della nona tappa, ed ha deciso di fermarsi. Le loro posizioni nella generale sono state quindi ereditate da Lorenzo Santolino e Franco Caimi, che potrebbero regalare la gioia della top 10 rispettivamente a Sherco e Hero.

Per quanto riguarda la Rally 2, detto della vittoria di tappa di Docherty, un ottimo sesto tempo assoluto di giornata ha portato Romain Dumontier ad un passo dal successo finale. Il francese è salito al 14° posto nella generale ed ora ha un margine di circa mezz'ora su Paolo Lucci, che comunque è a sua volta vicino ad un traguardo importante, avendo la possibilità di chiudere la sua Dakar nella top 15 assoluta.

Quad: Medeiros fa poker, Giroud ad un passo dal bis

#159 Taguatur Racing Team: Marcelo Medeiros Photo by: A.S.O.

Tra i quad prosegue il momento magico di Marcelo Medeiros, che ha firmato la sua quarta vittoria di tappa consecutiva. Il brasiliano ha comandato dall'inizio alla fine della speciale e alla fine l'ha spuntata per 1'35" nei confronti di Giovanni Enrico, con un'ennesima performance che farà aumentare il rammarico per i problemi tecnici accusati nella prima settimana di gara.

L'argentino Francisco Moreno ha firmato il terzo tempo di giornata, staccato di 3'11" da Medeiros, ma ancora una volta Alexandre Giroud è stato bravissimo ad amministrare la sua leadership, chiudendo quinto a 6'51", alle spalle anche di Pablo Copetti. Il vincitore della passata edizione è ad un passo dal bis, perché entrerà negli ultimi 136 km cronometrati con un margine di oltre 40 minuti sul rivale sudamericano, nonostante abbia rimediato anche una penalità di un quarto d'ora.

Sembra ormai decisa anche la battaglia per il gradino più basso del podio, perché questa volta Copetti è riuscito a guadagnare qualche minuto su Juraj Varga, solo settimo a 9'43". Lo statunitense quindi domani potrà amministrare quasi un'ora di margine, anche perché lo slovacco ha incassato pure 15 minuti di penalità.

Dakar 2023 | Classifica generale moto dopo la tredicesima tappa

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Toby Price KTM 43.11'51” +1'00" 2 Kevin Benavides KTM +0'12" +3'00" 3 Skyler Howes Husqvarna +1'31" +1'00" 4 Adrien Van Beveren Honda +15'15" 5 Pablo Quintanilla Honda +15'59" +2'00" 6 Luciano Benavides Husqvarna +18'29" 7 Daniel Sanders GasGas +22'34" +4'00" 8 Nacho Cornejo Honda +28'28" 9 Lorenzo Santolino Sherco +1.10'28" +15'00" 10 Franco Caimi Hero +1.30'12" +1'00" Dakar 2023 | classifica generale quad dopo la tredicesima tappa Pos Pilota Quad Tempo/Gap Penalità 1 Alexandre Giroud Yamaha 54.53'18” +15'00" 2 Francisco Moreno Yamaha +40'20" 3 Pablo Copetti Yamaha +2.01'46" +30'00" 4 Juraj Varga Yamaha +2.57'21" +48'00" 5 Giovanni Enrico Yamaha +4.52'45" +35'00"