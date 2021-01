Dakar, Moto, Tappa 11: Sunderland mette paura alle Honda

Se c'è un errore che bisogna evitare di commettere alla Dakar, è quello di dare per spacciata la KTM. L'11esima tappa, che nonostante una speciale accorciata di 47 km ne prevedeva ben 464 cronometrati tra Al Ula e Yanbu, ha infatti rischiato di regalare un clamoroso ribaltone alla classifica generale delle moto.

Gli oltre dieci minuti di ritardo con cui entrava nella tappa odierna Sam Sunderland sembravano davvero troppi, ma al km 438 era arrivato veramente ad un passo dall'impresa: il pilota della KTM si era presentato al rilevamento con 9'50" di margine sul leader Kevin Benavides, vedendo crollare il suo distacco nella generale a soli 46 secondi.

Negli ultimi 30 km per l'argentino della Honda ha lavorato alla grande in collaborazione con il compagno Ricky Brabec ed è riuscito a limitare i danni, presentandosi sul traguardo con un gap di soli 6'24" nei confronti del britannico. Un distacco che gli permetterà di entrare negli ultimi 225 km cronometrati previsti per domani con un margine di 4'12" su Sam, che comunque oggi è riuscito a lasciare un segno con la sua prima vittoria di tappa del 2021 (non ne vinceva una dal 2019), che ha fermato una striscia Honda che durava dalla quarta tappa.

Questo non vuol dire che la gara sia chiusa, perché quest'anno ci ha regalato veramente colpi di scena a raffica (e anche oggi è stato così, ma ci arriveramo a breve). Sunderland sarà costretto ad attaccare, ma non sarà sicuramente nelle condizioni migliori per farlo, visto che dovrà aprire la pista, mentre Benavides avrà il vantaggio di scattare per terzo, visto che oggi si è registrato il primo acuto di Pablo Quintanilla, secondo di tappa a 2'40 e finalmente al livello a cui tutti ce lo saremmo attesi in questa Dakar 2021.

Il colpo di scena di giornata è quello legato al ko di Joan Barreda, costretto al ritiro anche in quella che potrebbe essere la sua ultima Dakar in moto. Lo spagnolo voleva attaccare il podio ed oggi era partito all'attacco, facendo segnare ottimi parziali, ma poi ha commesso un errore imperdonabile. "Bang Bang" ha infatti mancato l'area di rifornimento e la relativa neutralizzazione. Cosa che nella migliore delle ipotesi gli sarebbe costata una pesante penalità, ma che in realtà lo ha lasciato a piedi senza benzina al km 267, costringendolo al ritiro.

In casa Honda poi è stata una giornata piuttosto complicata anche per Brabec. Dopo aver recuperato circa 20 minuti nei primi quattro giorni di questa seconda settimana di gara, il vincitore della passata edizione si era riportato a meno di un minuto da Benavides. Oggi però doveva aprire la pista e lo ha pagato a caro prezzo, perdendosi intorno al km 247 e vedendo il suo distacco da Sunderland aumentare fino a 15'48" a pochi chilometri dal traguardo. Nel finale però è riuscito a riavvicinarsi, chiudendo sesto a 12'46". Per confermarsi campione però gli servirà un'impresa, visto che ora è a 7'13" da Benavides e che lo ha scavalcato anche Sunderland.

Chi non smette mai di stupire è Daniel Sanders: il rookie della KTM oggi ha sfoderato un'altra ottima prestazione e, complice anche il ritiro di Barreda, si è portato addirittura ai piedi del podio. L'australiano ha chiuso quarto a 8'34" e in questo modo si è preso la medesima posizione anche nella generale, riuscendo a scavalcare di oltre 16 minuti uno Skyler Howes che invece ha vissuto una tappa complicata ed ha pagato quasi 26 minuti. Lo statunitense domani quindi dovrà guardarsi le spalle dal ritorno della Sherco di Lorenzo Santolino, che lo segue a soli 19 secondi nella generale.

Detto dell'ottima prova di Quintanilla, ora settimo nella generale, ma troppo distante per pensare di attaccare la top 5 con la sua Husqvarna, alle sue spalle la top 10 della generale si completa con la Yamaha di Adrien van Beveren e le due KTM del veterano Stefan Svitko e del ceco Martin Michek. Questi ultimi due risaliti grazie agli ultimi due clamorosi ritiri in casa Honda di Cornejo e Barreda.

Dakar 2021 - Classifica generale Moto dopo la Tappa 11