Dakar, Moto, Tappa 1: svetta Price, sprofonda Brabec

Se il Prologo aveva sorriso alla Honda, la prima tappa vera e propria della Dakar 2021 ha le tinte arancio della KTM, con i portacolori della Casa di Mattighofen che hanno occupato tre delle prime quattro posizione nei 277 cronometrati previsti tra Jeddah e Bisha.

A spuntarla è stato Toby Price, firmando la sua 13esima vittoria di tappa alla Dakar. L'australiano ha sfruttato una buona posizione di partenza, la nona, e dopo un avvio guardingo ha preso le redini della classifica al km 135 e da lì le ha mantenute fino al traguardo.

Negli ultimi 50 km hanno provato un recupero sia Kevin Benavides che Matthias Walkner, che al km 222 si erano presentati rispettivamente con un ritardo di 1'33" e di 3'44" sul due volte vincitore della classifica generale. Il loro colpo di reni è stato importante, ma alla fine si sono dovuti accontentare di chiudere secondo e terzo nello stesso ordine, con un gap di 31" e 32".

E con i risultati odierni, Price, Benavides e Walkner sono i primi tre anche nella classifica generale riservata alle moto, nella quale il distacco dell'argentino della Honda rispetto al battistrada è inferiore, appena 23". L'austriaco della KTM invece è a 1'12" dal compagno di squadra.

Vincere il Prologo e dover aprire la "pista" invece è stato davvero deleterio per il campione in carica Ricky Brabec. Dopo appena 37 km, lo statunitense si trovava già a dover inseguire con un ritardo di oltre 13 minuti. Negli oltre 200 restanti poi è riuscito a limitare i danni, pur presentandosi sul traguardo con un gap di 18'32", che lo pone ad oltre 17 minuti nella generale.

E' andata di poco meglio al compagno Joan Barreda, che lo seguiva nell'ordine di partenza e si è beccato 15'39", ritrovandosi a 14'49" anche nella generale. Tra gli uomini di classifica, male anche Pablo Quintanilla, che ha pagato 15'30" con la sua Husqvarna. Si sono difese abbastanza bene invece le due sorprese di ieri, Ross Branch ed il rookie Daniel Sanders, rispettivamente staccati di 9'47" e 12'51" e rimasti non troppo distanti dalla top 10 nella generale.

E' il caso però di parlare anche di quelli che invece se la sono cavata bene e non si può non citare il britannico Sam Sunderland, quarto con la sua KTM sia nella tappa che nella generale, nella quale è distante 4'11" da Price, pur avendogli recuperato circa tre minuti negli ultimi 50 km. Ottima però anche la tappa di Lorenzo Santolino, capace di portare la Sherco al quinto posto sia di giornata che dell'assoluta.

Dopo un grande avvio, che lo aveva visto comandare fino al km 92, Xavier de Soultrait si è dovuto accontentare di chiudere con il sesto tempo. Il francese della Husqvarna infatti ha perso la pista giusta nella seconda parte della speciale, perdendo oltre quattro minuti e mezzo su Price. Solo settima quindi la migliore delle Yamaha, quella dell'argentino Franco Caimi, che è anche il pilota meglio piazzato della Casa di Iwata nella generale, nella quale invece è sesto, pochi secondi davanti proprio a de Soultrait.

Restando in casa Yamaha, dopo il buon sesto posto di ieri, Andrew Short è arretrato al decimo nella generale alle spalle anche della KTM di Skyler Howes e della Husqvarna di Luciano Benavides. Tra quelli che avevano brillato ieri c'era anche il tedesco Sebastian Buhler, che però oggi ha perso oltre mezz'ora con la sua Hero, precipitando decisamente distante dalla posizioni di vertice. Così come non è stata una buona tappa neppure per Laia Sanz, arrivata sul traguardo con oltre 36 minuti di ritardo con la sua Gas Gas, più della metà rimediati negli ultimi 100 km.

Il migliore dei piloti italiani è stato anche oggi Maurizio Gerini, autore del 38esimo tempo con la sua Husqvarna, con un ritardo di 44 minuti. Nella generale invece occupa la 40esima piazza, staccato di poco meno di 50 minuti nei confronti del battistrada Price.

Bisogna registrare purtroppo anche i primi forfait e tra questi c'è quello di Jhon Trejos, costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio alla caviglia destra rimediato in una caduta al km 98. Così come dopo un incidente è parso dolorante ad una gamba anche Xavier Flick, che però è tornato in sella alla sua Husqvarna ed ha proseguito la tappa. Probilmente sarà costretto al ritiro anche Willy Jobard, che per lui sarebbe il quinto consecutivo alla Dakar. Il veterano, che era al via con una moto ibrida ad idrogeno, è caduto dopo 93 km procurandosi un infortunio all'anca sinistra.

Dakar 2021 - Classifica generale Moto dopo la 1° Tappa