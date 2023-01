Dakar | Moto: Sanders penalizzato, tappa e leadership a Brabec

Carica lettore audio

Le penalità ci hanno messo lo zampino alla conclusione della prima tappa della Dakar 2023 per quanto riguarda le moto, rendendo così la giornata completamente negativa per la GasGas. Il marchio spagnolo non ha perso solo il suo uomo di punta, il vincitore dell'edizione 2022 Sam Sunderland, costretto al ritiro dopo 52 km a causa di un pesante incidente, ma anche la vittoria di speciale che si era guadagnata sul campo con Daniel Sanders.

L'australiano è infatti uno dei piloti delle posizioni di vertice ad essere incappati in una penalità per eccesso di velocità. La direzione gara ha aggiunto due minuti al suo tempo di giornata, facendolo arretrare dal primo al sesto posto di tappa, con lo statunitense Ricky Brabec che si è preso così la palma di più veloce di giornata.

Il pilota della Honda, che aveva chiuso con il terzo tempo di giornata, ha scalzato anche l'ex compagno di squadra Joan Barreda, rimasto nei ranghi del marchio giapponese ma con una squadra privata di sua proprietà. "Bang Bang" infatti era secondo ad un minuto da Sanders, ma si è visto infliggere una penalità di un minuto, quindi ora è quarto di giornata.

Penalizzato di due minuti anche Pablo Quintanilla, che con un'altra Honda precipita così dal quarto al settimo posto di tappa a 1'57". Oltre a Brabec, hanno fatto quindi un salto in avanti deciso le due KTM di Kevin Benavides e del giovane Mason Klein, secondo e terzo di tappa con lo stesso identico tempo, quindi con un gap di 44" da Brabec. Classifica più generosa soprattutto per lo statunitense, che oggi aveva condotto la speciale fino al km 277.

Ovviamente queste penalità hanno avuto un impatto anche sulla classifica Generale, che anche in questo caso vede Brabec passare al comando, ma con un margine di appena 19" nei confronti della KTM di Benavides, con a completare il podio virtuale quella di Toby Price, terzo a 39" dopo la vittoria nel Prologo di ieri.

Arretrano rispettivamente al quarto ed al quinto posto Barreda e Sanders, staccati entrambi di 45" dal leader. Scivola sesto a 2'07" il cileno Quintanilla, mentre guadagna una posizione anche Klein, ora sesto a 1'14".

Dakar 2013 | Classifica generale moto aggiornata

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Ricky Brabec Honda 4.14'10” 2 Kevin Benavides KTM +0'19" 3 Toby Price KTM +0'39" 4 Joan Barreda Honda +0'45" +1'00" 5 Daniel Sanders GasGas +0'45" +2'00" 6 Mason Klein KTM +1'14" 7 Pablo Quintanilla Honda +2'07" +2'00" 8 Adrien Van Beveren Honda +4'17" 9 Skyler Howes Husqvarna +5'12" 10 Joaquim Rodrigues Hero +7'10"