Dakar | Moto: neutralizzata la Tappa 6, per ora senza classifica

Per il secondo giorno di fila, la Dakar ha dovuto neutralizzare la tappa delle moto e dei quad. Se giovedì il problema è stato legato alla mobilitazione degli elicotteri medici, oggi era legato alle cattive condizioni del fondo della prova speciale dopo che le auto e i camion l'avevano completata il giorno prima.

La sesta tappa della Dakar 2022 prevedeva per le moto 109,75 km di trasferimento dal bivacco di Riyadh, poi 404,4 km cronometrati, seguiti da altri 108,9 per tornare al bivacco. Tuttavia, ne sono stati completati appena 101 dopo le lamentele dei piloti al primo rifornimento.

I primi 60 km erano ad alta velocità, in zone con piste aperte su un altopiano e con un po' di vegetazione, ed è stato lì che Daniel Sanders (partito 14°) ha imposto il suo ritmo. Il pilota australiano della GasGas ha guadagnato 26 secondi su Pablo Quintanilla (Honda) e 55 secondi su Ricky Brabec (Honda), che sembrava intenzionato a rimontare dopo una prima parte di gara in ombra.

Nonostante la botta alla spalla rimediata ieri, Joan Barreda alla fine ha deciso di prendere il via, ma ha perso quasi due minuti nei primi 40 km. Più o meno lo stesso gap accusato da Lorenzo Santolino, quinto nella generale con la sua Sherco.

Al secondo punto di riferimento, al km 80, in una sezione molto lenta con piste di pietre, seguita da una sabbiosa con delle rocce nascoste, Sanders ha portato a 1'26" il suo margine sul diretto inseguitore Matthias Walkner (KTM), mentre il leader della generale, il suo compagno Sam Sunderland, lo seguiva di 1'47".

Danilo Petrucci, vincitore a sorpresa della quinta tappa, ha dovuto aprire la pista per la prima volta nella sua carriera e si trovava già staccato di 11'50" dopo 80 km, essendo anche incappato in una caduta senza conseguenze pochi chilometri dopo il via della speciale.

Ma lo stato del percorso, dopo che questa speciale era stata affrontata ieri da auto e camion, era pericoloso secondo molti piloti, quindi gli organizzatori hanno deciso di neutralizzare la speciale al rifornimento del km 101, dove erano già passati i primi nove piloti (Petrucci, Walkner, Price, Klein, Brabec, Luciano Benavides, Cornejo, Short e Kevin Benavides).

Tra le altre cose, Ross Branch (Yamaha) ha dovuto essere evacuato in elicottero al centro medico del bivacco dopo un incidente nei primi chilometri, dopo aver preso il via per secondo. Il pilota del Botswana ha patito diverse contusioni, come è stato confermato dal team Yamaha a Motorsport.com.

I concorrenti quindi sono stati raggruppati e convogliati al bivacco e la FIM sta cercando di elaborare la classifica finale con i tempi di arrivo al rifornimento.

"È molto pericoloso, con molte zone rocciose che le auto hanno lasciato molto distrutte. Inoltre, si viaggia ad una velocità media elevata e con il terreno così rovinato è un po' una lotteria non cadere, soprattutto quando ci sono zone morbide con sotto rocce e gradini duri. Infatti, Ross Branch è caduto su un cordolo che non si vedeva da nessuna parte... Per ragioni di sicurezza hanno tagliato la speciale. Ho iniziato con cautela, la moto si muoveva molto, ho cercato di uscire dalle linee delle macchina e al km 51 ho fatto un errore perché c'erano due Way Point nello stesso chilometro", ha detto lo spagnolo Lorenzo Santolino.