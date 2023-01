Topic Dakar 2023 | Moto

Dakar | Moto: due minuti di penalità per Klein, Howes torna leader Il pilota statunitense, che aveva preso il comando della generale con 47" di margine su Howes, è incappato in due minuti di penalità per non aver rispettato un limite di velocità. Ora quindi è a 1'13" dal connazionale della Husqvarna, ma tra i due si è infilata anche la KTM di Kevin Benavides.