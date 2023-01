Dakar | Morte spettatore: ecco il filmato che scagiona Loprais

Carica lettore audio

Una tragedia. Terribile. Per un atteggiamento irresponsabile. Una vita letteralmente buttata via. Uno spettatore di 69 anni, italiano, di cui per ora non sono state rese note le generalità, è stato travolto dal camion di Ales Loprais, il leader della classifica dei mezzi pesanti di questa 45esima Dakar con il Praga V4S.

L’uomo si trovava subito dietro una duna al km 6 della Tappa 9, lo stesso dove si era capottato rovinosamente Carlos Sainz in precedenza, è stato schiacciato dalla ruota anteriore sinistra del camion in fase di atterraggio dallo scollinamento del dosso, mentre cercava di spostarsi per mettersi in salvo. In cima alla duna c’erano altri spettatori che avevano ripreso lo stop della Toyota Hilux del team Overdrive guidata da Lionel Baud e parcheggiata a lato della pista prima della duna e stavano filamndo i passaggi degli altri concorrenti con i loro smartphone. E uno di questi ha documentato le macabre immagini del dramma.

Loprais e gli altri due membri dell’equipaggio non si sono resi minimamente conto di aver colpito l’italiano, perché la vittima inspiegabilmente si trovava proprio sulle tracce dove erano passati tutti i mezzi precedenti, in una zona pericolosa dove il pubblico non doveva stare. Il Praga ha affrontato la duna seguendo i segni sulla sabbia e il roadbook e subito dopo l’apice ha svoltato verso destra.

Le immagini dalla camera onboard che pubblichiamo qui sopra nel video diffuso dallo stesso Loprais, mostrano senza ombra di dubbio che, vista l’altezza della cabina del camion, lo spettatore si è trovato proprio nel punto cieco di chi era alla guida del mezzo, per cui non è stato visto, ma anche volendo per Loprais era impossibile cambiare traiettoria perché purtroppo l’italiano si trovava esattamente sulla linea della ruota anteriore sinistra che stava atterrando dal salto.

Lo spettatore si è rialzato istintivamente e poi si è accasciato nella sabbia in gravi condizioni prima che scattassero immediati i soccorsi: è deceduto durante l’elitrasporto verso l’ospedale più vicino per un attacco cardiaco. Loprais, inconsapevole di quanto era accaduto sotto alle sue ruote, ha concluso la speciale, consolidando la prima posizione nei camion.

Poi, quella che sembrava una giornata positiva, si è trasformata in tragedia. All’improvviso Loprais, avvisato di quanto era accaduto, si è trovato nella drammatica situazione di sentirsi coinvolto nella morte di una persona, senza aver avuto alcuna percezione di quanto è successo. Quando gli sono stati mostrati i video il pilota ceco è piombato in una sorta di buco nero.

“Siamo stati svegliati mentre eravamo già a riposare al bivacco – ha detto un attonito Ales – quando i commissari sportivi ci hanno detto cosa era successo. Una vita si è spenta per un incidente nel quale io ero alla guida. Le immagini dei filmati hanno dimostrato che non ci siamo resi conto di nulla. Ma niente cambia che si è spenta una vita. Voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia e agli amici, consapevole che questo incidente me lo porterò con me per il resto della mia vita…”.

Loprais è stato ammesso alla partenza della Tappa 10: con quale spirito potrà prendere il via dalla speciale di oggi prevista alle 11:05?