Dakar | Moraes: "Nei panni di Al-Attiyah è davvero tosta"

Vincere il Rally Dakar è uno dei sogni di ogni pilota del mondo, ma è qualcosa che pochi riescono a realizzare. Che sia per qualità o per fortuna, è necessario anche il supporto di un grande team, come quello di Toyota che, con Nasser Al Attiyah, ha vinto tre trofei Touareg nelle ultime sei edizioni.

Tuttavia, la casa giapponese non ha più il qatariota tra le sue fila, quindi ha deciso di puntare sulla gioventù e di affidarsi a qualcuno che ha impressionato nel suo anno di debutto nella massima categoria della gara più dura del pianeta. Lucas Moraes, un brasiliano che ha dimostrato di essere capace di arrivare terzo contro un'intera armata di leggende.

Quando Motorsport.com gli ha parlato di cosa significhi rappresentare la sua squadra ed essere il sostituto di un cinque volte vincitore del Rally Dakar, ha detto: "È un onore rappresentare questo team, Toyota Gazoo Racing è una delle squadre migliori, se non la migliore. Essere nei panni di Nasser [Al Attiyah] è una grande responsabilità, ma so che nessuno potrà mai sostituire Nasser.

"È un cinque volte campione [del Rally Dakar] e uno dei migliori sulla griglia, ma è un onore fare del mio meglio e dare buoni risultati alla squadra", ha detto il nuovo pilota della Toyota, che è riuscito a ottenere la sua prima vittoria di tappa durante la prima settimana dell'edizione 2024. Abbiamo vinto una tappa, il che è stato impressionante".

Una delle cose più interessanti della sua storia è il modo in cui è stato contattato per unirsi alla squadra: "Le trattative sono nate con la notizia che Nasser avrebbe lasciato la squadra, e sono iniziate dopo il risultato della Dakar dello scorso anno. Quando ho ricevuto la chiamata di Alain [Dujardyn, direttore di Toyota], è stato un sogno che si è avverato".

Tuttavia, a Lucas Moraes resta uno degli aspetti più importanti per il motorsport brasiliano: "L'anno scorso, quando siamo saliti sul podio, è stato un onore rappresentare il Paese, perché non era mai stato fatto prima. Sono riuscito a farlo e anche questa settimana, perché abbiamo vinto la terza tappa e ho ricevuto molti messaggi, quindi è bello rappresentare questa bandiera e continuare a farlo in questo modo".

Ha anche il prezioso aiuto di Armand Monleón come copilota, uno spagnolo che sa cosa sta facendo guidando il pilota: "È uno dei migliori copiloti in circolazione, andiamo molto d'accordo, quindi, per ora, tutto bene. È bravo, come ho detto, andiamo molto d'accordo, ha molta esperienza con le moto, è molto tecnico e molto preciso nella navigazione, il che è importante per darmi fiducia, quindi è importante".

Ma tutto questo non sarebbe possibile senza i prodotti chiave per la sua guida, e il brasiliano può vantarsi di avere tutto il nuovo della gamma Sparco, con la linea Future che comprende guanti, tute e stivali: "È molto bello avere la sponsorizzazione di un marchio iconico del motorsport. Mi forniscono tutto, dalle tute da corsa alla biancheria intima che usiamo.

"I prodotti sono fantastici e vengono utilizzati dai migliori piloti, compresi noi, quindi devo dire grazie per aver potuto lavorare con loro", ha spiegato il brasiliano, che ha sottolineato due elementi chiave nel mondo del motorsport. "Penso che il comfort e la qualità della tuta siano eccezionali. È molto buona, si può fare tutto, quindi è ottima".

Per sapere se la consiglierebbe a qualsiasi altro compagno di squadra nel bivacco della Dakar, il pilota della Toyota non ha esitato un attimo, e ha anche indicato due prodotti che sono i migliori per lui: "Sì, certo, i prodotti Sparco sono i migliori che abbia mai avuto e li consiglio. Mi piace la tuta e anche la biancheria intima che usiamo. È molto, molto comoda, quindi è molto buona".