Dakar | Montanari out per un guasto elettrico, ma Fantic brilla con Miroir

La 48 Ore Crono entrerà negli annali della Dakar come la tappa dura non solo di questa edizione, ma almeno dell’ultimo decennio. Per i veterani, una epica doppia tappa talmente da ricordare le giornate interminabili quando ancora si correva in Africa. Per i giovani, la speciale da postare sui social e da raccontare a casa al ritorno e un giorno ai nipotini.

Con le macchine e le moto che prendevano insieme il via dallo stesso check point per poi separarsi con il loro cammino, che come una spirale si allontanava per poi incrociarsi nuovamente, la 48 ore crono senza assistenza è stata un’impresa per tutti, pro e amatori e un vero rompicapo.

Per le moto 625 km di speciale da percorrersi in due giorni, per le auto 570 km. In comune i check point, il rifornimento e 7 spartani bivacchi sotto le stelle. Il percorso cento per cento sabbia ha messo a dura prova mezzi e piloti. La sabbia estremamente soffice ed il caldo torrido hanno reso la vita ancora più dura e tante sono state le defezioni per guasti meccanici. Tra questi anche Tommaso Montanari.

Classe 1991, ternano, il pilota Fantic Racing, sin dall’inizio della speciale nelle dune dello sconfinato deserto dell’Empty Quarter – grande quanto la Francia – ce l’ha messa tutta, ma alla fine si è dovuto arrendere per problemi elettrici. Un vero peccato anche perché stava facendo un’ottima prima settimana con risultati costanti nella Top 30. Tommaso potrà comunque continuare la sua corsa nella categoria Experience.

“La Dakar finisce qui per me. Sono deluso perché volevo portarla al termine, visto quanto accaduto l’anno scorso. Sapevo di dover stringere i denti per questa 48h. Fisicamente sto bene, e dopo la giornata di riposo riprenderò la gara nella categoria Experience per portare a casa esperienza e dati preziosi. Peccato perché stavamo andando bene, sicuramente ci riproveremo il prossimo anno”, ha detto Montanari.

I suoi compagni di squadra Jeremy Miroir e Jane Daniels, partiti pochi minuti di distanza l’uno dall’altro hanno completato la prima parte della speciale prima del calar del sole. Insieme agli altri concorrenti hanno trascorso la notte nel bivacco nel cuore del deserto. Per loro una tenda, sacco a pelo, una razione di cibo e acqua. Zero elettricità, zero acqua corrente, nessuna copertura telefonica. Questa mattina sveglia alle 05:30 con la prima moto che prendeva il via alle 06:20 per i restanti chilometri da completare fino al bivacco di Shubaytah. Il francese Jeremy Miroir ha chiuso la tappa 36°, 28° della generale con la Dakar al termine della prima settimana di gara.

Jane Daniels è stata rallentata nel finale da una brutta caduta quando mancavano 164 km alla fine. Nell’incidente la multi campionessa di enduro ha danneggiato la strumentazione ma è riuscita a chiudere 54esima, 52esima della generale.

I piloti raggiungeranno oggi Riyadh per la giornata di meritato riposo con un volo speciale dell’organizzazione mentre i team dovranno percorrere 800 km per raggiungere la capitale del Regno.