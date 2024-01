Dakar | Missione compiuta per Fantic con le tre moto al traguardo

Dopo due settimane di gara, il Team Fantic Racing festeggia tre moto all’arrivo. Al traguardo, al termine dell’ultima speciale – una Sprint di 175 km - la squadra si è stretta intorno a Tommaso Montanari, Jeremy Miroir e Jane Daniels. Un successo incredibile per Fantic Motor, unica casa italiana a competere nel rally più duro e massacrante al mondo.

"È un successo di squadra", racconta Matilde Tomagnini da Yanbu. "Tappa dopo tappa abbiamo gestito gli imprevisti e i problemi che si sono presentati. Questo risultato è il frutto del grande lavoro di tutti. Mi ha commosso vedere Jeremy (Miroir) aspettare Jane (Daniels) alla fine. L’ha abbracciata e detto semplicemente 'merci', grazie. Senza il suo supporto, non sarebbe qui. Jane si è dimostrata la grande campionessa che è. Immensa. Una lottatrice nata, non molla mai".

"Bravo anche Tommaso, ha fatto una grande prova. Ha voluto dimostrare il suo valore. Desidero ringraziare tutto il team, diverse persone erano alla prima partecipazione. È stata una bellissima esperienza anche per loro. Un ringraziamento speciale a tutta la Fantic che ci ha sostenuto dall’ufficio. Grazie a Mario Roman, che ha creduto in questo progetto sin dall’inizio, a Filippo Roman, Giacomo Folador, Stefano Salmaso, Edoardo Gaffo, Antonio Di Dino, e tutto il reparto corse. Insieme abbiamo fatto un gran lavoro. I miracoli esistono", ha aggiunto.

Photo by: Fantic Racing Jeremy Miroir, Fantic Racing

Jane Daniels, premiata come miglior interprete del “Dakar Spirit”, ha vinto anche la categoria donne, chiudendo 48° di tappa e di generale: "Sono veramente contenta. Felice di essere all’arrivo tutta intera. È la gara più dura che abbia mai corso: stremante sia fisicamente che mentalmente. È la mia prima Dakar, non sapevo cosa aspettarmi veramente, ma ho dato il meglio di me ogni giorno. Ho vinto la categoria donne, ma volevo anche un bel piazzamento. La moto è andata molto bene. La Dakar è una gara che ti conquista, ci rivedremo".

Premiato come miglior rookie, anche Jeremy Miroir è soddisfatto, dopo aver chiuso 31° nella generale: "Grazie a tutto il team Fantic. La moto è andata bene, io ho fatto del mio meglio e sono felicissimo di aver terminato la mia prima partecipazione. Adesso abbiamo vinto il diritto di riposarsi un po’. Il miglior momento è stato la top 20 di tappa e la medaglia come miglior rookie. Una grande soddisfazione. Il peggiore quando la pietra ha colpito il carter e Jane ha dovuto trainarmi per tanti chilometri. Ma questa è la famiglia della Dakar".

Tommaso Montanari si è distinto per velocità, 15° nella speciale conclusiva dopo essere ripartito per la Dakar Experience. Suoi i migliori piazzamenti di giornata tra i piloti Fantic: "Siamo arrivati a Yanbu e sono molto soddisfatto. Le difficoltà fanno parte delle corse, possono capitare, ma le abbiamo anche gestite bene. Il team è meraviglioso, anche la moto e non vedo l’ora di prepararmi ancora meglio per il 2025. La più grande soddisfazione? Aver chiuso nei primi 20 in diverse tappe. Ho lavorato tutto l’anno per questo risultato. La difficoltà più grande? Gestire le emozioni".