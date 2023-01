Dakar | Miracolo Barreda: Price lo colpisce sul casco, ma è ok

Carica lettore audio

La giornata di Joan Barreda è stata piena di alti e bassi, aprendo la pista dopo un'eroica vittoria nella quarta tappa, ma anche con una brutta caduta. Lo spagnolo stava per concludere la speciale del secondo anello di Ha'il, ma poi ha dovuto fare i conti con un grande brivido.

Il pilota di Torreblanca ha raccontato infatti che nell'incidente Toby Price ha toccato il suo casco. Un qualcosa che poteva finire in tragedia, ma che fortunatamente si è risolto solo con un grande spavento. Dopo aver perso qualche minuto, non è poi così lontano dalla testa della classifica, a poco meno di nove minuti e mezzo da Skyler Howes, quindi le sue possibilità sono ancora alte.

Lo spagnolo ha raccontato l'incidente in cui ha sofferto di più dopo la frattura dell'alluce: "È stata una giornata in cui ho iniziato ad aprire la pista, ho guidato molto bene, a mio agio per i primi chilometri fino a quando non ci siamo incontrati con Pablo (Quintanilla). Abbiamo fatto una grande confusione e abbiamo perso tra i 15 e i 18 minuti, un bel po' di tempo".

"Al rifornimento eravamo tutti insieme e io ero nel gruppo. A 30 chilometri dall'arrivo, non lo so bene, ma sono caduto in una zona di cespugli", ha spiegato Barreda. "La moto mi ha spostato da un lato all'altro, sono caduto, ma Toby (Price) era proprio accanto a me e mi è passato sopra il casco, che era molto danneggiato".

"Sfortuna per quello che è successo?", si chiede. "La verità è che ora, guardandola da un'altra prospettiva, è stata una fortuna, perché sarebbe potuto succedere di tutto. Dobbiamo prendere il lato positivo e guardare avanti, c'è tutta la Dakar davanti a noi, e siamo lì con delle opzioni".

Quando gli è stato chiesto di parlare dell'incidente, lo spagnolo ha rivelato di aver perso i sensi, anche se ha riso, minimizzando l'importanza della questione: "Oggi mi sono addormentato (ride). Quando lo vivi è più difficile, ma è stato l'impatto perché ha colpito il mio casco e ho perso conoscenza".

"La prima immagine che ricordo è quella di Pablo, Toby e Howes che mi dicevano se stavo bene e di non muovermi", ha raccontato. "Anche l'anno scorso Toby mi ha aiutato in quella tappa in cui non riuscivo a tenere la moto e alla fine quest'anno è successo questo, sono le corse. Tutto quello che posso dire è grazie per avermi aiutato".

Il pilota della Honda non ha esitato un attimo a risalire in sella non appena è stato in grado di alzarsi, il che gli ha permesso di non restare troppo indietro rispetto ai piloti di testa: "Mi sono rialzato e siamo rimasti lì per un paio di minuti o forse tre con Pablo, perché ero piuttosto stordito alla partenza. Infatti, mi sono alzato e ho detto a Pablo: 'Da che parte è? È di là o di qua?' Ho visto che c'erano delle linee, ma non sapevo da che parte andare".

"Dopo di che, a poco a poco, ho recuperato le mie sensazioni mentali, perché all'inizio ero molto stordito. Poi mi sono ripreso, ma sembra che sia tutto a posto e che si sia trattato solo di un piccolo spavento", ha detto Barreda, che si è reso conto della gravità di ciò che poteva significare l'incidente quando ha visto il casco.

"Ci si rende conto che sarebbe potuto succedere di tutto", ha detto. "In questo senso, ho ringraziato Dio per essere qui e perché posso continuare la corsa, ma soprattutto perché sto bene. È stato un colpo alla testa, all'inizio non capivo bene cosa fosse successo, perché eravamo in un tratto di navigazione, in gruppo e non si correvano rischi".

"Può succedere se prendi una brutta botta: la moto rimbalza e cadi, ma naturalmente... Stavo guardando il mio casco, sono arrivato qui e dicevo 'non capisco niente'. Poi Toby è arrivato e mi ha spiegato cosa è successo, sono stato molto fortunato", ha ammesso il pilota di Torreblanca.

Joan Barreda ha deciso di non recarsi al centro medico perché si sentiva bene, ed è fiducioso che la situazione migliorerà con il passare delle ore dopo l'incidente: "Non sono andato dal medico perché le sensazioni sono buone. È chiaro che anche tu devi saperlo, sono passate delle ore e la sensazione è buona, non ho nessun vuoto, difficoltà a ricordare o a coordinare qualcosa".

"Mi sento bene, all'inizio ero stordito, ma navigavo, guardavo tutto, anche se è un po' più difficile dopo l'incidente", ha detto Barreda, che dimenticherà l'accaduto per puntare tutto sulla sesta tappa della Dakar.

"Domani dobbiamo resettare la giornata di oggi. Siamo in buona posizione, è una tappa lunga e non sappiamo se sarà complicata come quella di oggi. Dobbiamo stare tranquilli, siamo ben piazzati in classifica generale e, che domani sia una giornata positiva o negativa, le cose non cambieranno di molto", ha proseguito lo spagnolo. "Mancano ancora nove giorni, dobbiamo prendere gli aspetti positivi e guardare avanti".

"Dobbiamo essere più cauti che mai perché mancano molti giorni, la condizione fisica è già di stanchezza, non si ha più la freschezza dei primi giorni. Ma siamo venuti alla Dakar, sappiamo cos'è, cos'è la gara, e siamo pronti a tutto", ha detto il pilota della Honda.