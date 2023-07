Dakar | M-Sport: completata la prima fase dello sviluppo

M-Sport, in collaborazione con NWM, ha rivelato l'anno scorso l'intenzione di affrontare uno dei rally più impegnativi del mondo, il che ha portato ad un vasto programma di sviluppo per preparare una Ford Ranger, inizialmente concepita proprio dai sudafricani della NWM.

La Ranger 2024 è stata testata in Europa, Africa e Medio Oriente per capire la direzione dello sviluppo. In totale, sono stati completati oltre 10.000 chilometri di test di sviluppo, equivalenti a più di due volte il percorso della Dakar.

Il programma ha portato ad aggiornare il telaio per aumentarne la resistenza e la rigidità. Sulla Ranger sono stati montati ammortizzatori su misura sviluppati da Reiger. Il pacchetto ha superato l'ispezione di omologazione e ora sarà montato sulla vettura.

"Abbiamo studiato attentamente il telaio per trovare opportunità di miglioramento strutturale in termini di rigidità e durata. Queste modifiche sono state apportate e convalidate attraverso un rigoroso programma di test", ha dichiarato il direttore tecnico di M-Sport, Chris Williams.

"Per accelerare il nostro sviluppo abbiamo voluto rivolgerci a Reiger per la sua esperienza alla Dakar. In collaborazione abbiamo creato una nuova configurazione di ammortizzatori e bracci oscillanti che ha permesso di migliorare il rapporto di movimento e di sfruttare appieno la più recente tecnologia degli ammortizzatori Reiger, progettata specificamente per i rally raid. Abbiamo testato il nuovo assetto a Fontjoncouse e due volte in Marocco, con miglioramenti significativi delle prestazioni".

Ford Ranger Raptor for 2024 Dakar Rally Photo by: Ford

"Una delle sfide più grandi è stata l'ottimizzazione dei pacchetti di raffreddamento del veicolo. Ci siamo concentrati sulla semplificazione e sul miglioramento dell'efficienza dei radiatori. Utilizzando il CFD abbiamo studiato l'aerodinamica per comprendere il flusso d'aria del veicolo e capire come estrarre al meglio il calore a diverse velocità. Per convalidare le nostre modifiche abbiamo effettuato test a Dubai, in Sudafrica ed in Marocco, tutti con temperature ambientali superiori a 40 gradi".

"La prossima fase è quella di vedere come si comporta nelle competizioni. La fase principale di sviluppo è stata completata, ora dobbiamo provarla in gara. Da qui in poi ci cimenteremo in competizioni più importanti per assicurarci di essere all'altezza in vista della Dakar del 2024".

Il fondatore della NWM, Neil Woolridge, ha aggiunto: "Apprezziamo la partnership con M-Sport e Ford Performance e l'opportunità che ha creato per accelerare lo sviluppo della nostra Ranger T1+ in vista della Dakar 2024. Questo ci permetterà di mostrare le prestazioni e le capacità della nostra auto sulla scena internazionale".

"Il pacchetto originale della Ranger T1+ era molto buono, e i nostri test e lo sviluppo in Sudafrica e la nostra partecipazione al South African Rally Raid Championship hanno già visto significativi miglioramenti in termini di competitività. Non vediamo l'ora di vedere come si comporterà la versione aggiornata sulla scena internazionale".

M-Sport non ha ancora rivelato la sua rosa di piloti per la Dakar del prossimo anno, anche se si presume che un annuncio verrà fatto nelle prossime settimane.