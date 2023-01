Dakar | Loprais fermato dopo la tragedia: era in testa ai camion

Carica lettore audio

Ha prevalso l'aspetto umano rispetto a quello sportivo o è arrivato un ordine dalla polizia araba perché è stata avvia un'inchiesta? Certo c'è stato il cordoglio per un dramma, rispetto all'idea di tentare un'impresa e l'obbligo di mettersi a disposizione delle autorità. Ales Loprais non partecipa alla Tappa 10 della 45esima Dakar: è stato invitato a fermare il suo camion Praga V4S DKR. Il ceco e il suo equipaggio composto dal navigatore Jaroslav Valtr Jr e dal meccanico Petr Pokora si sono ritirati, sebbene stessero costruendo la concretizzazione di un sogno: vincere il raid dei mezzi pesanti, ripetendo un'impresa che in passato era già riuscita allo zio Karel.

Il 42enne pilota di Olomouc ieri sera è rimasto choccato nel vedere le immagini del suo camion che colpiva lo spettatore di 69 anni causandone la morte. L'italiano era sulle tracce dove erano passati i concorrenti precedenti, subito dopo una duna e il Praga ha travolto l'uomo senza che chi era in cabina abbia potuto rendersi conto di cosa stava succedendo.

I filmati scagionano Loprais, ma Ales è disperato: "Le immagini dei filmati hanno dimostrato che non ci siamo resi conto di nulla. Ma niente cambia che si sia spenta una vita. Voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia e agli amici, consapevole che questo incidente me lo porterò con me per il resto della mia esistenza…”.

La direzione gara nell'elenco dei partenti di oggi aveva inserito anche il camion #508 che avrebbe dovuto scattare alle 13:05 (le nostre 11:05): il Praga V4S non si è schierato perchè il team Instaforex si è ritirato. Non poteva esserci peggior compleanno per Loprais.

Gli organizzatori del raid per ora non hanno diffuso le generalità dello spettatore italiano che è deceduto in elicottero mentre i soccorritori lo stavano trasferendo in ospedale.