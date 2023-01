Dakar | Loeb: "Toyota terza forza? Guardate la classifica!"

Carica lettore audio

La giornata è iniziata molto presto, alle cinque del mattino al bivacco di Riyadh per la partenza della settima prova speciale della 45° edizione della Dakar. Una gara che Nasser Al-Attiyah sembra avere in tasca, con un vantaggio di oltre un'ora sul suo più vicino inseguitore, Henk Lategan. Il pilota qatariota della Toyota, prima dell'inizio del rally, ha dichiarato che il suo più grande rivale sarebbe stato Sébastien Loeb, anche se con il passare dei giorni la leggenda dei rally ha perso ritmo.

Il francese si è piazzato solo ottavo nella tappa odierna, a più di un quarto d'ora dal vincitore Yazeed Al-Rajhi, ma questo non è stato il suo unico problema durante la gara in Arabia Saudita. Ha perso molto terreno a causa di tre forature sulle rocce della terza tappa e si è anche capottato poco dopo, facendo svanire le possibilità di una prima vittoria.

La sua auto, quella del team Bahrain Raid Xtreme, era una delle grandi favorite per tutti, con Al-Attiyah che ha addirittura dichiarato che la sua Toyota era la terza forza, dietro all'Hunter T1+ ed all'Audi RS Q e-tron E2.

Motorsport.com ha chiesto al nove volte campione del mondo WRC di rispondere: "Guardate la classifica (ride). Ci sono cinque Toyota nei primi sei posti, quindi sembra che non stiano andando male".

Comunque sia, e qualunque sia la sua vettura, il francese rimane concentrato su ciò che vuole fare nel resto della Dakar, oltre a commentare la debacle dell'Audi: "Dobbiamo cercare di continuare a migliorare la posizione nella classifica generale, c'è molto distacco, ma il rally è lungo. Naturalmente, Nasser è molto tranquillo ora, quindi vedremo cosa riusciremo a fare".

Sébastien Loeb non ha alcuna possibilità di vincere la gara, ma il suo rivale della Toyota ha quasi tutto dalla sua parte ormai. Cosa che non ha voluto riconoscere fino in fondo perché la Dakar non è mai finita fino al traguardo: "La Dakar non è mai finita fino alla fine. È complicata, lunga e tutto può accadere".

Il transalpino è consapevole anche che i problemi possono comparire in qualsiasi momento, come è successo all'Audi con tutti gli incidenti che l'hanno portata a dire addio alla vittoria, cosa che Loeb trova impressionante: "È impressionante. Ieri sono saltati in un posto sbagliato e l'altra macchina oggi ha avuto problemi. Non ce lo aspettavamo, ma è andata così".

"Per me erano al limite", ha spiegato a proposito degli incidenti di Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel. "Anche io ho saltato, forse un po' meno di loro perché l'ho visto. Ma stavamo andando male, il roadbook diceva di andare a sinistra, ma la linea delle moto sembrava buona".

"Sono rimasto sorpreso. Era una curva a sinistra su un crinale e all'improvviso, bam, abbiamo frenato, siamo saltati e ho rotto il differenziale", ha detto il nove volte campione del mondo rally, che andrà a caccia di altre vittorie di tappa per provare a rientrare nella top 10.

