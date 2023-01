Dakar | Loeb si capotta nella quinta tappa: ecco le immagini

Carica lettore audio

La sfortuna non è stata lontana da Sébastien Loeb in questa edizione della Dakar. Il francese ha avuto un inizio da dimenticare, con innumerevoli forature e problemi meccanici che lo hanno messo quasi fuori dalla lotta per la classifica generale prima della meritata giornata di riposo.

Tuttavia, il pilota della BRX ha ottenuto una vittoria di tappa nella quarta frazione, svoltasi ieri nel nord dell'Arabia Saudita, che, come ha ammesso a Motorsport.com, gli ha dato "morale" per il resto della gara. Ma la Dakar aveva altri piani per lui.

Il nove volte campione del mondo WRC ha subito un brutto incidente al chilometro 355 della quinta tappa. Come si vede nelle immagini, il francese ha finito per ribaltarsi sulla cresta di una duna.

Loeb ha perso un totale di 20 minuti e ha dovuto sfruttare l'aiuto di un'altra vettura per rientrare in gara. Con questi dati, il francese si trova ora a quasi due ore da Nasser Al-Attiyah, leader della classifica generale provvisoria, e nemmeno un miracolo gli permetterebbe di contendere i primi posti di questa 45esima edizione del rally.

"Abbiamo fatto tutta la tappa all'attacco per cercare di ottenere una seconda vittoria, ma un piccolo errore su una duna ci ha fatto perdere 20 minuti", ha dichiarato il pilota sui suoi social network, di ritorno al bivacco.