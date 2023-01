Dakar | Loeb pareggia il record stabilito da Ari Vatanen

Carica lettore audio

Sébastien Loeb non si arrende. Sebbene sia distante quasi un'ora e mezza dal leader della Dakar 2023, Nasser Al-Attiyah, il piota del team Bahrain Raid Xtreme continua a spingere forte nel tentativo di recuperare terreno e mettere pressione al rivale per arrivare a quella che sarebbe la prima vittoria della carriera nel rally raid più celebre al mondo.

Oggi Loeb ha vinto la sua sesta tappa nella Dakar 2023, la quinta consecutiva, grazie a cui è riuscito a salire al secondo posto della classifica generale superando l'esordiente Lucas Moraes.

Con il successo di tappa odierno Loeb ha ora 21 vittorie di speciale alla Dakar, che gli valgono il nono posto nella classifica generale di tutti i tempi assieme a Kenjiro Shinozuka, ma ha anche eguagliato il record di Ari Vatanen di 5 vittorie consecutive di tappa nella stessa Dakar in una giornata che l'alsaziano ha definito "perfetta".

#201 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Photo by: A.S.O.

Al termine della Tappa 12, quella svolta oggi, Loeb ha affermato di sapere bene di avere poche opportunità di vincere la Dakar 2023, visto il grande margine da recuperare nei confronti di Al-Attiyah. Ma ha anche ammesso che ha come obiettivo quello di ottenere almeno il secondo posto nella generale.

"E' stata una giornata perfetta, non ho fatto nesun errore, non ci siamo dovuti fermare. Abbiamo guidato bene, la macchina ha risposto senza problemi. Puntiamo ad attaccare per ottenere il secondo posto nella classifica generale".

"Preferisco la mia situazione attuale, rispetto a quella che abbiamo avuto la prima settimana. Abbiamo fatto un bel recupero, abbiamo fatto un buon rally, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte. Non mi aspettavo di dover ripartire da così indietro, ma con Sainz, Peterhansel e Al-Rajhi fuori dai giochi, posso puntare al secondo posto".