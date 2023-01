Dakar | Loeb: "Ho forato 3 volte, è stato un inferno"

Carica lettore audio

Inutile nascondersi, Sébastien Loeb aveva grandi progetti per la Dakar 2023. Dopo aver concluso al secondo posto l'edizione 2022, l'alsaziano del team BRX puntava apertamente alla vittoria.

Oggi, invece, la Tappa 2 che portava da Sea Camp ad Alula si è trasformata in un calvario sportivo. Un fondo, soprattutto nella prima parte, pieno di pietre taglienti che hanno indotto i piloti ad adottare un ritmo molto cauto e lento per evitare di forare.

Loeb, però, non c'è riuscito, tanto da forare per ben tre volte in pochi chilometri ed essere costretto a più riprese a fermarsi per cercare di aggiustare le gomme già danneggiate.

Al termine della tappa, accumulato un ritardo di un'ora e mezza dal vincitore della tappa Nasser Al-Attiyah, Loeb non ha usato giri di parole per raccontare la sua delusione.

"L'intera prova speciale è stata un inferno. A livello di guida è stata davvero poco interessante, perché si trattava solo di guidare sui sassi, cercando di passarci sopra al rallentatore evitando di forare. Poi noi abbiamo forato 3 volte, quindi eccoci...".

#201 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Photo by: Red Bull Content Pool

"Abbiamo dovuto riparare una gomma con le meches, ma una era rotta. Beh, vado avanti... ma sì... Abbiamo fatto di tutto per andare piano, ma non c'era niente da fare. Questo fondo non è per niente adatto alle nostre auto e alle nostre gomme, in realtà".

"La classifica generale? Non ci penso più. Già la tappa di oggi, quando ho visto il tipo di terreno, l'ho affrontata con lo spirito: 'chissenefrega, non c'è niente da fare. Bisogna solo passare, anche se si perde tanto tempo'. Abbiamo sperato di non rimanere coinvolti in problemi, ma non ci siamo riusciti".

"La prudenza è stata inutile...", ha invece scritto nel proprio profilo ufficiale di Twitter. "Guidavamo quasi al rallentatore per evitare forature e, nonostante questo, abbiamo forato 3 gomme. Poi, ci siamo anche dovuti fermare per riparare più volte gomme già sgonfie".