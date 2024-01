Dakar | Loeb frenato da tre forature: "Ma poteva andare peggio"

La terza prova speciale della gara più dura al mondo è iniziata questa mattina con i piloti consapevoli che non avrebbero potuto avere più di due ore di assistenza alla fine dei 438 km cronometrati, e che questo avrebbe avuto il suo peso. Alcuni hanno preferito non prendersi rischi, ma i favoriti sono andati alla caccia della prestazione, come hanno fatto Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah o Sebastien Loeb.

Proprio il francese è stato uno di quelli che hanno avuto più problemi, dal momento che ha dichiarato, quando è sceso dalla sua auto, di aver subito ben tre forature. Di conseguenza, la leggenda del WRC ha perso quasi mezz'ora, passando dalla lotta per la vittoria di tappa ad un ulteriore distacco dai venti piloti più veloci della giornata.

Il pilota francese ha perso 23 minuti rispetto a Lucas Moraes, vincitore della speciale con la sua Toyota, ed ora si trova al nono posto della classifica generale: "Dopo la foratura abbiamo dovuto fare una riparazione e questo ha complicato le cose. Siamo partiti, ma abbiamo dovuto fermarci ogni 20 chilometri per gonfiare il pneumatico, quindi non siamo stati molto fortunati con le gomme".

"È tutto, ma almeno abbiamo finito la tappa, che era la cosa principale oggi. Ho perso 25 minuti, ma poteva andare peggio, vedremo", ha spiegato il nove volte campione del mondo rally.

Il brasiliano Lucas Moraes, che ha conquistato il suo primo successo alla Dakar, ha espresso tutta la sua emozione, ringraziando anche il suo navigatore per l'ottimo lavoro svolto oggi. "È stata una tappa incredibile, ma devo dire che è stato merito di Armand (Monleón) perché la navigazione era molto complicata, e lui è stato preciso fino alla fine. Poi non abbiamo mai forato", ha spiegato Moraes scendendo dalla sua Toyota dopo la terza prova speciale della Dakar 2024, che lo ha posizionato al quarto posto nella classifica generale.