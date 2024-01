Dakar | Loeb ammette il suo nervosismo prima di ogni tappa

Il Prologo della Dakar 2024 è stato ricco di sorprese, con l'Audi che ha conquistato la vittoria con Mattias Ekstrom, mentre altri favoriti sono rimasti indietro. Questo è stato il caso di Nasser Al-Attiyah e del resto delle auto tedesche, con Stephane Peterhansel che si è piazzato settimo e Carlos Sainz che è finito fuori dalla top 30.

Dal canto suo, Sebastien Loeb ha conquistato il podio in terza posizione, dietro a Seth Quintero, e dopo essere sceso dalla sua Prodrive, la migliore della squadra britannica, ha dichiarato che non è stato un Prologo facile: "È andata bene, nessun problema nella tappa, una speciale molto pulita, spingendo molto per ottenere una buona posizione. Alla fine, abbiamo molti piloti veloci oltre la decima, quindi vedremo".

"Ho avuto un buon Prologo e una buona tappa", ha spiegato la leggenda del WRC, che ha anche indicato che alcuni dei problemi potrebbero essere dovuti alla navigazione, nonostante il prezioso aiuto delle tracce lasciate dalle moto.

Photo by: Red Bull Content Pool #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Il primo tratto cronometrato di appena 27 km si è concluso dei risultati inattesi, ma il francese resta fiducioso: "Non è stato facile, la navigazione era complicata, ma abbiamo sfruttato l'aiuto delle moto, che erano partite prima di noi. E' stato un buon inizio".

Quando gli è stato chiesto se fosse nervoso prima della partenza della sua ottava Dakar, il francese ha risposto: "Un po', sono sempre un po' nervoso ogni mattina, ma quando sali in macchina è tutto finito".

Domani avrà davanti a sé una prima prova speciale di 405 chilometri per iniziare bene una delle poche gare della sua carriera che non ha ancora vinto, anche se il francese è uno di quelli che ha vinto più tappe nella storia della Dakar. Sebastien Loeb è decimo con 19, ma chissà se, come l'anno scorso, riuscirà a battere un altro record di vittorie consecutive per continuare a scalare la classifica.