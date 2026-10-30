Dakar

Dakar | L'edizione 2027 si terrà a gennaio tra Portogallo e Marocco

Dopo la rinuncia all'Arabia Saudita, ASO ha confermato che il rally raid avrà luogo tra Europa e Nord Africa dal 9 al 23 gennaio.

Rachit Thukral

Pubblicato: 30 ott 2026, 08:03

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Il Rally Dakar 2027 è stato trasferito in Portogallo e Marocco, con la guerra in Asia occidentale che impedisce all'Arabia Saudita di ospitare l'evento come originariamente previsto.

Inizialmente prevista per iniziare a Capodanno, la 49ª edizione del rally raid si svolgerà ora dal 7 al 23 gennaio e attraverserà due continenti, riportando la maratona alle sue radici in Europa e Africa.

Secondo il nuovo percorso, il rally prenderà il via in Portogallo, con l'Algarve Stadium come sede del Prologo. Il Portogallo ospiterà anche la prima tappa completa dell'evento, prima che il rally si sposti in Marocco per le restanti nove tappe.

I concorrenti si dirigeranno inizialmente verso il sud del Marocco, prima di risalire verso nord e correre lungo l'Oceano Atlantico. Dopo aver percorso quasi 8000 km in due settimane, il rally si concluderà nella capitale Marrakech.

"La 49ª edizione trasferita della Dakar rispetterà gli standard sportivi che l'hanno sempre resa l'evento rally-raid più impegnativo,” ha dichiarato il direttore della Dakar David Castera.

“Nonostante il poco tempo a disposizione, abbiamo progettato una vera Dakar. L'ACP (Automóvel Club de Portugal) ci sostiene in Portogallo, avendo consolidato la sua prova del FIA-FIM World Rally-Raid Championship come un pilastro della stagione dal 2024. E in Marocco, la nostra competenza su tutto il territorio, unita alle capacità operative dei nostri team interni, ci consente di andare ben oltre i format offerti in precedenza nel Paese: i concorrenti scopriranno il Regno da un capo all'altro.

“Esploreremo tutte le sue caratteristiche distintive attraverso un percorso di portata senza precedenti. Anche qui, l'esperienza del Paese nell'ospitare grandi eventi internazionali, così come la qualità delle sue infrastrutture, sarà preziosa per permetterci di offrire a tutti una Dakar davvero di prim'ordine.”

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Ufficiale: la Dakar 2027 si farà, ma cambia sede. Non sarà in Arabia Saudita per la crisi geopolitica

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rachit Thukral





MotoGP | Martin ha l'ok dei medici per correre il GP di Malesia, Raul Fernandez invece si ritira



MotoGP



MotoGP



Malesia



2 h



MotoGP | Martin ha l'ok dei medici per correre il GP di Malesia, Raul Fernandez invece si ritira





Alex Marquez vede una MotoGP trita carriere: "Dovrebbero pensare a creare eroi, ma a lungo termine"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



Alex Marquez vede una MotoGP trita carriere: "Dovrebbero pensare a creare eroi, ma a lungo termine"





MotoGP | La Honda di Zarco con l'elettronica in tilt nella Sprint di Phillip Island: "Era troppo pericoloso continuare"



MotoGP



MotoGP



Australia



2 g



MotoGP | La Honda di Zarco con l'elettronica in tilt nella Sprint di Phillip Island: "Era troppo pericoloso continuare"

Ultime notizie





Dakar | L'edizione 2027 si terrà a gennaio tra Portogallo e Marocco



Dakar



DAKR Dakar



Dakar | L'edizione 2027 si terrà a gennaio tra Portogallo e Marocco





MotoGP | Martin ha l'ok dei medici per correre il GP di Malesia, Raul Fernandez invece si ritira



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



2 h



MotoGP | Martin ha l'ok dei medici per correre il GP di Malesia, Raul Fernandez invece si ritira





MotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



4 h



MotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8





Targhe personalizzate dal 2028: 600 euro e creatività libera



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Targhe personalizzate dal 2028: 600 euro e creatività libera

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti