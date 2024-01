Dakar | La divertente storia della caduta di Barreda nel Prologo

La prima tappa della Dakar 2024 è stata una delle più dure e complesse per i piloti della categoria moto, e questo si è visto nella fatica accumulata dai protagonisti delle due ruote. Uno dei piloti che ha sofferto di più le esigenze della speciale è stato Joan Barreda, che si è presentato ai media, tra cui Motorsport.com, a piedi nudi e con il sorriso sulle labbra, consapevole di aver fatto il suo dovere.

"È stata molto dura, fin dall'inizio, con una navigazione difficile, sabbia e un po' di polvere. Abbastanza complicata, ma dal rifornimento in poi è stato pazzesco", ha spiegato lo spagnolo. "Andavo davvero in prima e seconda marcia, e ho la sensazione di non essere stato il massimo sulla moto, perché non riuscivo a dare gas, ma quando ci provavo, la moto iniziava a saltare da una parte all'altra in modo molto pericoloso".

"Alla fine devi andare così, cercando un compromesso tra andare con un po' di ritmo e gestire, ma è chiaro che cadere non sarebbe andato bene", ha ammesso il pilota di Torreblanca, che si è fermato per aiutare Joaquim Rodrigues ritiratosi nei primi chilometri, per cui la sua posizione era provvisoria e hanno dovuto restituirgli del tempo.

"Penso che siano stati più di dieci minuti", ha detto il pilota valenciano dopo aver assicurato di aver raggiunto il suo obiettivo di essere tra i più veloci, in attesa di sapere se sarà in grado di essere in lotta. "Domani sarà un'altra tappa con molte rocce, ma cercheremo di essere lì a lottare con i migliori. Per me, alla fine, c'è molto lavoro dietro, anche se è stato un anno non facile per me, con quasi sei mesi senza poter salire sulla moto".

"Ieri sono partito con il piede sbagliato, credo sia una delle poche, o l'unica volta, che ho fatto un pasticcio del genere in un Prologo", ha detto. "Sono sempre stato molto concentrato e sono sempre stato molto bravo, ma è chiaro che queste sono tappe brevi che non sono così importanti rispetto a prove speciali di questo calibro".

Proprio in quei 27 chilometri iniziali è andato a terra e ha perso un po' di terreno, ma è stato molto naturale e divertente nel raccontare quella battuta d'arresto nel Rally Dakar: "Ho mancato il waypoint, e ho visto che la freccia andava all'indietro, mi sono girato e niente, l'ho riagganciato. Poi c'era un tizio con un'auto ferma, che guardava tutto lo spettacolo, e io ho sbandato, la moto si è allontanata da me, mi ha girato e mi ha fatto volare".

"L'airbag è esploso e niente. Mi sono rialzato con la moto, sono ripartito da lì e ho salutato, dicendomi: 'Ok, lo spettacolo è finito, ci vediamo domani'", ha concluso Joan Barreda.