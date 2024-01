KTM, GasGas e Husqvarna dicono addio al Mondiale W2RC nel 2024

La stagione 2024 del Campionato del Mondo Rally-Raid partirà con meno aspettative, poiché è stata confermata una delle peggiori notizie per le moto. Tutti i marchi del Gruppo KTM non parteciperanno al calendario completo. Dunque, non vedremo la casa madre, GasGas e Husqvarna gareggiare, anche se potranno schierare qualsiasi concorrente ritengano necessario.

Mentre sfrecceranno tra le dune dell'Arabia Saudita nel Rally Dakar dal 5 al 19 gennaio, non parteciperanno agli altri eventi dell'anno. Pertanto, nessuno dell'azienda austriaca parteciperà all'Abu Dhabi Desert Challenge di febbraio, al BP Ultimate Rally-Raid Transiberico di aprile, al Desafío Ruta 40 di giugno e al Rallye du Maroc di ottobre.

Tuttavia, il gigante di Mattighofen si impegnerà al massimo con tutti e tre i piloti per difendere la corona conquistata da Kevin Benavides lo scorso anno nel deserto saudita. L'argentino si è ripreso dagli infortuni, tra cui la frattura del femore dopo la Dakar dello scorso anno, un infortunio al polso a luglio ed una recentissima frattura del perone a dicembre, ed è in gara, anche se non è ancora al 100%.

Con lui c'è Toby Price, ma non Matthias Walkner, che ha subito un incidente e non parteciperà all'evento principale in Arabia Saudita, mentre suo fratello, Luciano Benavides, è con Husqvarna a difendere il titolo mondiale. Il pilota di Salta, dato che il suo marchio non sarà presente per tutto il campionato, avrà difficoltà a conservare il titolo, così come il suo compagno di squadra, Michael Docherty, a tentare di vincerlo una prima volta. Stesso discorso per i piloti GasGas, Sam Sunderland e Daniel Sanders.

Tutti i piloti nell'orbita della Casa austriaca dovranno quindi attendere per sapere se prenderanno parte a determinate gare, anche se è certo che con le loro moto andranno al massimo in ogni occasione possibile.