Dakar | KTM e Toby Price si separano dopo quasi 10 anni

Prima o poi tutte le storie sportive hanno una fine, sia essa lieta o burrascosa. Di separazioni, nel mondo del motorsport, ne è piena la storia e l'ultima di queste ha avuto come protagonisti KTM e Toby Price.

La Casa austriaca ha deciso di non rinnovare il contratto del pilota australiano dopo quasi 10 anni passati assieme per raggiungere i medesimi, ambiziosi, obiettivi. A rivelare questa decisione è stato lo stesso Price attraverso un comunicato apparso sulle proprie pagine social.

"KTM ha deciso di non rinnovare il mio contratto, quindi la Dakar 2024 è stato il mio ultimo evento con loro... Sento di essere ancora nel fiore degli anni e di andare là fuori a lottare per le vittorie, specialmente alla Dakar, quindi è un peccato non avere l'opportunità di farlo nel 2025", ha scritto Price.

"Ma apprezzo molto il sostegno che mi hanno dato nella mia carriera. Siamo stati in grado di fare grandi cose insieme, come vincere due Dakar e ottenere un paio di podi, un Campionato del Mondo e il successo in Australia".

Price, nel corso delle ultime 10 stagioni con KTM, è riuscito a vincere per due volte la Dakar, cogliendo anche altri podi nel rally raid più celebre al mondo. Ma la storia con KTM, in realtà, dura da più di una decade: per la precisione da 3 lustri.

KTM ha sostenuto la carriera del centauro australiano sin dal 2010, quando Toby gareggiava nei campionati rally nazionali. Dopo essere passato a correre e vincere in Europa e Nord America, Price ha fatto il suo debutto alla Dakar nel 2015 in sella a una KTM 450 rally, ottenendo una vittoria di tappa nei difficili terreni in Argentina e conquistando il terzo posto nella classifica generale.

L'anno successivo, ovvero il 2016, lo ha visto trionfare per la prima volta alla Dakar, diventando il primo australiano della storia a riuscire nell'impresa di vincere il rally raid. La seconda vittoria è arrivata nel 2019, nonostante un infortunio al polso patito nelle settimane precedenti al via durante un allenamento.

La vittoria assoluta ottenuta da Price nel 2019 è anche stata l'ultima della striscia di 19 vittorie consecutive di KTM alla Dakar, battuta poi da Honda una volta che l'evento si è spostato in Medio Oriente.

L'ultima vittoria di tappa ottenuta da Price in sella a una KTM risale all'edizione 2022 della Dakar, mentre l'anno precedente si infortunò a una clavicola. Nel corso degli ultimi anni, Price ha anche provato il passaggio alle 4 ruote correndo diversi eventi Baja in Australia, portandone anche a casa tre consecutive.

Con la fresca separazione da KTM, non è ancora chiaro se Price continuerà a correre nella categoria Moto della Dakar con un costruttore differente allungando la sua carriera di qualche anno o se, invece, proverà la grande avventura nelle 4 ruote.