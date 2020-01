Dakar, ko amaro per Sunderland: ha due vertebre fratturate

I big della categoria moto continuano a salutare la prima Dakar saudita. Martedì è stata la volta di Adrien van Beveren, mercoledì del suo compagno in Yamaha, Xavier de Soultrait, e oggi invece di uno dei grandi favoriti per la vittoria finale.

Sam Sunderland, campione del mondo FIM Cross-Country 2019 e vincitore della Dakar 2017, è stato vittima di una brutta caduta al km 187, come confermato dall'organizzazione della manifestazione. In questo primo tratto di dune, con discese importanti, l'inglese ha visto andare in fumo i suoi sogni di gloria.

Sebbene non abbia mai perso conoscenza, è stato trasferito al centro medico del bivacco per essere sottoposto a delle radiografie, come confermato dalla KTM, perché lamentava doloro nella zona lombare e alla spalla sinistra.

Stando a quanto ha appreso Motorsport.com, dopo il primo check-up medico, gli sono state riscontrate due vertebre fratturate, oltre ad una frattura ad una scapola.

Sunderland occupava il sesto posto nella generale, staccato di 19'11" e ieri aveva vinto la quarta tappa, prima di essere penalizzato per aver superato il limite di velocità in una "slow zone". Tra le altre cose, oggi era partito piuttosto bene, perché al km 152 era a soli 47" dal compagno di squadra Toby Price.