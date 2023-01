Dakar | Joan Barreda si è fratturato una vertebra nell'incidente

Carica lettore audio

La nona prova speciale del Dakar avrebbe dovuto essere una di quelle che avrebbero iniziato a definire i nomi che si sarebbero giocati il trofeo Touareg nella categoria moto, dopo alcuni giorni intensi, nei quali l'attività è stata addirittura sospesa per la stanchezza fisica dei concorrenti.

Tuttavia, una brutta notizia ha assalito il bivacco di prima mattina, con la caduta di Joan Barreda al chilometro 16, dopo la quale è stato evacuato in elicottero in uno degli ospedali della capitale saudita.

Il pilota di Torreblanca è stato costretto ad abbandonare la gara più dura del mondo dopo essere finito per la terza volta a terra durante il rally, e ha trascorso l'intera giornata in attesa dei risultati degli esami a cui è stato sottoposto. Nella notte saudita, il pomeriggio un Europa, lo stesso pilota ha confermato ai giornalisti di aver subito una frattura della vertebra L2, nella zona lombare.

Lo spagnolo era uno dei favoriti per la vittoria della Dakar, che sarebbe stata la sua prima, che insegue da tanto tempo essendo uno dei piloti con più vittorie di speciale in carriera, ma una serie di sfortune gli hanno fatto dire addio ai suoi sogni di gloria per l'ennesima volta.

Barreda aveva già riportato la frattura di un dito del piede sinistro in seguito all'impatto con una roccia, dalla quale si è ripreso a fatica per rimanere in gara. Poco dopo è caduto di nuovo e ha perso i sensi per alcuni minuti dopo che il suo casco è stato urtato dalla moto di Toby Price.

Nonostante tutto, ha stretto i denti ed è riuscito a rimanere in lotta fino al giorno di riposo. Tuttavia, l'incidente di oggi segna l'addio definitivo alla Dakar 2023 per "Bang Bang".