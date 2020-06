Dakar: il Team De Rooy si ridimensiona e vende 3 camion!

Il Team De Rooy ha dovuto riorganizzarsi in modo drastico dopo la pandemia di Coronavirus ed è pronto a vendere tre dei cinque camion con cui ha preso parte alle ultime edizioni della Dakar.

La squadra di Gerard De Rooy è purtroppo cascata nell'inevitabile buco nero della crisi, per cui il pilota olandese ha scelto di prendersi una pausa dalle competizioni, mentre la sua azienda De Rooy Holding non sponsorizzerà più il progetto legato alle corse.

“Purtroppo la crisi ha colpito pesantemente il nostro gruppo di lavoro e l'azienda - spiega De Rooy - Abbiamo dovuto drasticamente rivedere i piani futuri. In condizioni normali, saremmo andati alla Dakar 2021 con 5 camion, ma questi problemi hanno creato parecchia incertezza, non solo in termini di eventi, ma anche finanziari. Abbiamo dovuto prendere decisioni drastiche e darci priorità. Personalmente voglio rimanere attivo nell'organizzazione e dando supporto. Io e il team abbiamo molta esperienza e conoscenze che non vanno buttate via".

Piuttosto che fermarsi del tutto, si cercherà di raccogliere qualcosa per andare avanti rinunciando ai mezzi e instaurando collaborazioni con altre squadre.

Nello specifico, due degli Iveco Powerstar resteranno a De Rooy, ma con la possibilità di essere noleggiati, mentre un'altra coppia dello stesso modello (uno è già stato prenotato dal Firemen Team) e un Iveco Trakker verranno venduti al singolo o al team che si presenterà, con i motori che resteranno però di proprietà del Team De Rooy.

"Venderemo tre camion, siamo disponibili ad ogni tipo di negoziazione e valutazione delle offerte, mentre ci terreno due nuovi Powerstar per noi, anche se saranno comunque disponibili per essere noleggiati o in leasing, cose già viste recentemente. In questo modo il Team De Rooy potrà partecipare ugualmente ai rally, seppur in forma ridotta. Stiamo già parlando con diversi piloti e tenerci questi due mezzi ci dà la possibilità di tenere aperte altre possibilità in futuro. Il Team De Rooy non smetterà di esistere".