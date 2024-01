Dakar | I piloti mangeranno una razione militare nella tappa di 48 Ore

La sesta tappa della Dakar 2024 consisterà nella famosa tappa di 48 Ore, nella quale i piloti saranno costretti a dormire nel deserto in una delle sette aree di sosta distribuite sugli oltre 600 chilometri del tratto cronometrato. Durante la riunione notturna nel bivacco che tiene ogni giorno il direttore di gara, David Castera, è stato spiegato come funziona e ha rivelato ciò che i concorrenti avranno in ogni bivacco improvvisato.

L'idea è che saranno soli nell'Empty Quarter, senza la possibilità di conoscere i tempi degli avversari o la posizione in cui si trovano, e dopo due giorni al volante o in sella, arriveranno di nuovo a Shubaytah dopo aver completato un anello, prima di viaggiare in aereo verso Riyadh per continuare la gara in Arabia Saudita dopo il giorno di riposo. Il responsabile della Dakar è salito sul palco dove, con l'aiuto di uno dei membri della sua squadra, ha mostrato gli elementi che i piloti avranno a disposizione.

Per poter "riposare", se ci riusciranno, ognuno degli iscritti alla gara avrà un sacco a pelo ed una tenda, nella quale passerà la notte. Una delle cose più sorprendenti è che non avranno alcun tipo di materasso o stuoia per proteggersi dal freddo o dalla durezza della sabbia del deserto, né alcun altro tipo di comfort, come un bagno o una doccia.

Per quanto riguarda il cibo, il francese ha deciso di offrire una razione militare noleggiata da un fornitore, che comprende due scatole di cibo, pasta al pomodoro e riso con verdure e pollo, biscotti dolci e salati, bevanda isotonica in polvere, bustina di zuppa, zucchero, alluminio, un sacco di plastica per contenere tutti i rifiuti ed una sorta di strumento militare per accendere un fuoco per riscaldare il cibo.

I corridori potranno anche usufruire di un massimo di sei litri d'acqua, con bottiglie da un litro e la possibilità di riempirle nelle aree di rifornimento per non disidratarsi durante le centinaia e centinaia di chilometri che li attendono.