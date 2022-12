Dakar | I dati più curiosi dell'edizione 2023

Carica lettore audio

La Dakar è considerata il rally più duro del mondo, con i piloti che affrontano condizioni difficili per migliaia di chilometri attraverso un deserto pieno di trappole in Arabia Saudita. La quarta edizione da quando la gara si è spostata in questa location inizierà il 31 dicembre e, dopo due settimane di competizione, si conoscerà il vincitore delle diverse categorie all'arrivo a Dammam, il 15 gennaio.

Per questo motivo è interessante saperne di più sull'evento saudita che prenderà il via sulle rive del Mar Rosso, e cominceremo dalla cosa più elementare, il numero di chilometri. Questa classica, che apre il calendario della stagione 2023, prevede un totale di 4,706 km cronometrati, sommate ai tratti di collegamento, salgono a 8,549 km su dune ed aree inesplorate, suddivisi in 14 tappe.

Saranno 820 i concorrenti che prenderanno il via la notte di Capodanno, divisi tra 632 concorrenti della Dakar, compresi i copiloti delle categorie auto e camion, e 188 della Dakar Classic, una categoria che prevede l'utilizzo di veicoli storici su un percorso diverso (3.350 km cronometrati ed un totale di 6.542 km).

La stragrande maggioranza arriverà dalla Francia, 194 piloti, seguiti dagli spagnoli con 119 rappresentanti, e dai 90 dei Paesi Bassi, che chiudono il curioso podio delle nazionalità. Anche se non saranno solo tre, ma parteciperanno alla Dakar i membri di ben 68 territori diversi.

La ripartizione è tra 124 moto, 73 auto, 56 camion, 47 veicoli T3 e 46 T4, oltre a 19 quad, 76 vetture classiche e 13 camion più vecchi. Tra di loro ci saranno 150 esordienti che faranno il loro debutto nella gara più dura che ci sia, con 131 'Leggende', e la notizia migliore arriva dalla partecipazione femminile, che continua a crescere con 54 donne, e anche cinque equipaggi interamente femminili.

I dati più curiosi della Dakar 2023:

Numero totale di chilometri: 8.549 km, 4.706 km dei quali cronometrati.

Numero totale di tappe: 14

Numero totale di partecipanti: 632

Numero totale di partecipanti alla Dakar Classic: 188

Numero totale di partecipanti in moto: 124

Numero totale di partecipanti in auto: 73

Numero totale di partecipanti in camion: 56

Numero totale di partecipanti in T3: 47

Numero totale di partecipanti in T4: 46

Paese con più partecipanti: Francia (194)

Numero totale delle donne: 54 (20 nella Dakar Classic