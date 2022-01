Dakar | Gli organizzatori vogliono portare a termine la gara

Il governo francese ha chiarito venerdì, attraverso il suo ministro degli esteri, che l'opzione di provare a fermare la Dakar 2022 è ancora sul tavolo e che, in effetti, l'aveva già proposta agli organizzatori (ASO) non appena è venuto a conoscenza della strana esplosione di un mezzo di assistenza del team Sodicars, avvenuta il 30 dicembre a Jeddah.

La procura francese antiterrorismo ha annunciato l'avvio delle proprie indagini il 4 gennaio, mentre le autorità saudite sostengono a loro volta di avere un'indagine in corso sull'intera vicenda. L'esplosione ha ferito entrambe le gambe del pilota francese, Philippe Boutron, che è stato trasferito in Francia e messo in coma farmacologico, prima di essere risvegliato nelle ultime 48 ore.

David Castera, direttore della Dakar, ha chiarito oggi a France TV che non ci sono piani per fermare la gara al momento e che la sicurezza è stata rafforzata notevolmente per evitare che si possa verificare qualsiasi tipo di incidente nella seconda settimana.

"Non in questa fase, perché l'inchiesta è ancora in corso. E come ha detto giustamente il ministro, la questione è sapere cosa sia successo il 30. Questa è la domanda a cui vorremmo poter rispondere oggi per Philippe e per la sua famiglia. Abbiamo messo in atto molte misure di sicurezza supplementari in coordinamento con le autorità saudite. Potete vederlo al bivacco, intorno al bivacco, alla partenza e all'arrivo di ogni speciale. Tutto per mantenere un livello di sicurezza ottimale", ha detto Castera.

"Ci stiamo facendo molte domande, ma finché non avremo le risposte, non trarremo alcuna conclusione. Per il momento, finiremo questa gara e poi vedremo".

Castera poi ha chiarito che la direzione di ASO è rimasta molto colpita da quanto accaduto, ma che spera che gli aspetti sportivi possano avere la meglio.

"Sono molto triste. Ho parlato con Philippe due giorni fa. La prima cosa che devo dire è che è un ragazzo incredibile, mi ha colpito parlare con lui. Provo molta tristezza. Noi organizziamo un evento sportivo il cui scopo è divertirsi, vivere la passione e in nessun caso essere vittime di attentati, se questa ipotesi fosse confermata. Sono profondamente rattristato e il mio pensiero va a Philippe in ogni momento. Cercheremo di lottare affinché lo sport abbia la precedenza su tutto il resto", ha concluso.

