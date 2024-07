Dakar | Ford: svelata la nuova Raptor T1+ di Sainz a Goodwood

Fino a oggi della nuova Ford Raptor T1+ si erano viste solo poche foto, non certo nitide e ancora di un vero e proprio prototipo. Al Festival of Speed di Goodwood, però, il marchio dell'ovale blu ha finalmente svelato la sua nuova arma con cui, a partire dal 2025, darà la caccia alla vittoria assoluta della Dakar nella classe Auto.

La prossima edizione del Rally Raid più celebre al mondo vedrà un panorama rinnovato di contendenti alla vittoria. Oltre alla onnipresente Toyota, che schiererà la GR Hilux per tre equipaggi ufficiali, ci sarà anche l'arrivo di Dacia con la nuova Sandrider e, appunto, Ford con una Raptor completamente rifatta.

La vettura è stata studiata da Ford Performance e sviluppata grazie all'aiuto di M-Sport, già partner nel WRC in cui vengono schierate due Ford Puma Rally1 Hybrid ufficiali per gli equipaggi formati da Adrien Fourmaux - Alexander Coria e Gregoire Munster - Louis Louka.

Ford Raptor T1+ Foto di: Red Bull Content Pool

Poco più di un anno fa, per la precisione il 14 giugno del 2023, Ford aveva annunciato il suo programma ufficiale nella classe Auto della Dakar. Un anno e un mese più tardi ecco arrivare la nuova Raptor. Una vettura molto diversa da quella che ha corso sino al 2024 nei rally raid.

Niente più forme da pick-up: Ora la vettura americana segue le linee dettate nel corso degli ultimi anni dai mezzi vincenti o che, spesso, hanno lottato per il successo. Una vettura compatta, molto curata dal punto di vista aerodinamico per abbassare la resistenza all'avanzamento, ma anche da quello meccanico, per garantire un'adattabilità competitiva su ogni tipo di fondo.

Le prime foto rilasciate da Ford Performance, in seguito all'esibizione fatta a Goodwood, mostrano finalmente le linee dopo il teaser pubblicato dalla Casa americana lo scorso 17 gennaio, dov'era possibile scorgere solo il design dei gruppi ottici anteriori e la scritta Ford in rosso sulla mascherina. Ed è proprio la grandezza del nome della Casa a far capire quanto Ford creda e abbia investito in questo nuovo progetto.

Ford Raptor T1+ Foto di: Red Bull Content Pool

"Affrontare una gara così impegnativa come la Dakar è un compito scoraggiante per tutti noi di Ford Performance, ma non ci siamo mai sottratti a una sfida. Per affrontare questa sfida, abbiamo collaborato con i migliori al mondo con M-Sport e Red Bull e credo che questo dimostri la serietà con cui stiamo affrontando questo progetto", ha dichiarato Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance.

"La Ford Raptor T1+ è un punto di partenza per la nostra visione globale del fuoristrada: vogliamo sfidare i migliori e metterci alla prova nei luoghi più difficili del pianeta. Le lezioni che stiamo apprendendo dal Raptor T1+, insieme alla competizione con i camion di serie nella Baja 1000 e nella Finke Desert Race, contribuiranno a rendere i veicoli Raptor ancora migliori per i nostri clienti".

Non a caso è stato convinto e messo sotto contratto Carlos Sainz, 4 volte vincitore della Dakar e campione in carica avendo vinto l'edizione 2024 con Audi, prima che il marchio di Ingolstadt abbandonasse la categoria per concentrare tutti i propri sforzi sul progetto Formula 1 che si attiverà in via ufficiale il 1 gennaio 2026. Assieme al madrileno, in squadra c'è anche Nani Roma. Entrambi saranno raggiunti da almeno un altro equipaggio nel corso dei prossimi mesi.

Ford Raptor T1+ Foto di: Red Bull Content Pool

Matthew Wilson, team manager Dakar di M-Sport, ha aggiunto: "È un'opportunità che capita una volta nella vita: supportare Ford Performance alla Dakar con il nuovo Ford Raptor T1+ sarà un'avventura incredibile. Abbiamo già completato 10.000 chilometri (6.213 miglia) di test in alcune delle condizioni più difficili che potessimo trovare, quindi ci sentiamo pronti ad affrontare questa sfida definitiva a partire dalla Baja Hungary il mese prossimo".

La prima gara ufficiale a cui la Raptor T1+ prenderà parte sarà la Baja Hungary prevista dall'8 al 10 di agosto, per poi tornare in azione al Rallye du Maroc, uno degli eventi di preparazione in vista della Dakar e previsto nel mese di ottobre.