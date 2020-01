Dakar: fiato sospeso per Straver, gravissimo dopo una caduta

Durante l'11a Tappa della Dakar, il motociclista Edwin Straver è caduto riportando serissime lesioni.

L'olandese ha avuto l'incidente all'inizio della prova "Shubaytah-Haradh" in Arabia Saudita; i suoi colleghi hanno immediatamente avvertito l'organizzazione e l'elicottero medico è giunto velocemente sul posto per soccorrerlo.

Dopo una rianimazione, Straver è stato portato al Saudi German Hospital di Riyadh in condizioni critiche. La sua ragazza Anja e i suoi genitori erano già in Arabia Saudita per vedere la fine del rally raid.

A quanto si sa, Straver è caduto dalla propria KTM fra le dune ad una velocità di 50km/h, quindi nemmeno elevatissima, ma l'impatto col terreno è risultato più grave del previsto. Per circa 10' è andato in arresto cardiaco e i dottori lo hanno rianimato appena arrivati, per poi portarlo in ospedale dove gli è stata diagnosticata la frattura di una delle vertebre cervicali superiori.

Il 48enne era alla sua terza Dakar con le moto e senza assistenza, nella categoria "malle". Nel 2018 aveva chiuso 49° in classifica generale, mentre lo scorso anno 30° vincendo la graduatoria "coffin". Per Straver arrivare al traguardo era la cosa più importante, più che il risultato, ma al momento era da Top5 nella propria classe, sottolineando un paio di giorni fa che la prudenza non era mai troppa.

"Freno sempre e non vado mai oltre una duna se non so cosa c'è dietro con certezza", diceva ieri, consapevole dei pericoli.

E il giorno della morte di Paulo Gonçalves aveva dichiarato: "Se non accetti tutto questo, rimani a casa".

Il boss della Dakar, David Castera, è stato raggiunto da Motorsport.com per un commento: "La situazione è diversa rispetto a quella che avevamo con Paulo Gonçalves. Al momento Edwin è in ospedale e aspettiamo notizie. L'incidente è stato molto grave, ma ora è sotto osservazione a Riad".

