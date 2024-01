Dakar | Falcón grave, rimpatriato in Spagna per nuovi esami

Durante la seconda tappa si è verificato un grave incidente in cui è rimasto coinvolto lo spagnolo, che ha perso il controllo della sua moto negli ultimi chilometri della prova speciale che portava tutti i partecipanti al bivacco di Al Duwadimi ed è stato trasportato in ospedale dopo essere stato rianimato.

Giorni dopo, la sua squadra, il TwinTrail Racing Team, ha rilasciato un comunicato in cui confermava che il catalano era stato trasferito nel suo paese per continuare a svolgere gli esami previsti dai protocolli medici.

"Venerdì 12 gennaio, Carles Falcón è stato trasferito in aereo medicalizzato in Spagna. È ricoverato in terapia intensiva e rimane in condizioni critiche. I medici stanno per eseguire nuovi esami come stabilito dal protocollo", si legge nella nota.

"La sua famiglia e i suoi amici ringraziano tutti per i messaggi di sostegno ricevuti. Continueremo a tenervi informati quando ci saranno nuovi sviluppi".

Tutti nel bivacco continuano a seguire lo stato di salute del pilota che era alla sua seconda avventura nel Rally Dakar, poiché la frattura della vertebra C2, che ha causato un edema cerebrale, si aggiunge alle cinque fratture alle costole, del polso sinistro e della clavicola.

Dopo l'incidente di Falcón, tutti i membri della squadra hanno deciso di fare le valigie per accompagnare il pilota in un momento così difficile e duro, soprattutto Isaac Feliu, che aveva incoraggiato il suo compagno di squadra a tornare alla gara più dura del mondo.

Alla sua prima volta nel deserto dell'Arabia Saudita, nell'edizione 2022, il catalano si era piazzato al 16° posto nella classifica "Original by Motul", in cui i piloti devono riuscire a terminare le tappe e a riparare da soli le proprie moto, mentre nella classifica generale aveva ottenuto un rispettabile 68° posto.