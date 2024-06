Dakar | Dacia: concluso il primo test con la nuova Sandrider

Dacia ha iniziato l'avvicinamento alla Dakar 2025, quando farà il suo esordio ufficiale al rally raid più celebre al mondo, svolgendo la prima serie di test con la nuova Sandrider, la vettura creata per dare la caccia alla vittoria nella classe Auto.

Dopo lo shakedown svolto al Mikbrook Proving Ground, la vettura ha svolto la prima 4 giorni di test al Sweet Lamb, in Galles, per iniziare a saggiare i fondi molto più simili a quelli che troverà in Medio Oriente dal 3 gennaio 2025 in poi.

Successivamente il team Dacia si è spostato in Francia, a Chateau de Lastours, per la seconda 4 giorni di test in cui tutti e tre gli equipaggi ufficiali hanno avuto modo di provare la Sandrider e le gomme BFGoodrich.

La prima a provare la Sandrider è stata l'iberica Cristina Gutierrez, splendida vincitrice nella classe Lightweight Prototypes 2024 e ora titolare Dacia nella classe maggiore Auto.

Sebastien Loeb, Dacia Sandrider Foto di: Dacia

La spagnola ha provato la vettura per 2 giorni in Galles, prima di lasciare il volante a Sébastien Loeb. Il 9 volte iridato ha proseguito lo sviluppo sino alla fine della 4 giorni di test, mentre Nasser Al-Attiyah, pluri vincitore della Dakar, ha esordito sulla Sandrider a Chateau de Lastours, prima di lasciare il volante a Sébastien Loeb e a Cristina Gutierrez.

Il team è rimasto soddisfatto delle prime 8 giornate di test, con la vettura che ha denotato pochissimi problemi dal punto di vista tecnico, dunque è stato possibile procedere con lo sviluppo senza intoppi. La prossima sessione di sviluppo si terrà dal 28 giugno al 5 luglio sugli sterrati del Marocco.

“Abbiamo effettuato una serie di test iniziali prima di recarci in Marocco per la prima sessione in un vero ambiente da rally-raid. Finora, tutto è andato straordinariamente bene, senza grossi problemi", ha dichiarato Philip Dunabin, direttore tecnico del team Dacia.

"Siamo riusciti a convalidare tutti gli elementi di base del motore, abbiamo lavorato molto più del previsto sui settaggi delle sospensioni e le impostazioni delle trasmissioni sono state rivisitate per quanto riguarda il differenziale. Le sospensioni sono state esaminate a fondo, non solo durante i test effettuati a Sweet Lamb, ma anche nelle prove di Château de Lastours".

Sebastien Loeb, Dacia Sandrider Foto di: Dacia

"Ora ci resta ancora tanto lavoro da fare per apportare le ultime modifiche e fare in modo che l’auto sia pronta per le competizioni. Durante i test abbiamo potuto constatare che ci sono ancora alcuni problemi di sistemazione dell’equipaggio nell’auto che dobbiamo migliorare, ma dovremmo farcela per la prossima sessione in Marocco".

"In ogni caso, la sensazione generale è molto positiva. Ora, tutti stanno lavorando sodo per preparare il Marocco e non vediamo l’ora di arrivarci per proseguire i preparativi per la Dakar”.

I commenti dei piloti dopo i primi test

Nasser Al-Attiyah: “La prima volta che ho preso in mano Sandrider è stata la settimana scorsa sul terreno friabile di Château de Lastours e ne sono rimasto davvero impressionato. L’ho trovato facile da guidare, veloce e prestazionale. Abbiamo percorso 270 chilometri il primo giorno e altrettanti il secondo. Non ci sono stati problemi ed è stato un grande piacere guidarlo. È di ottimo auspicio per i prossimi test e non vedo l’ora di andare in Marocco”.

Sébastien Loeb: “I test sono andati molto bene. Ho fatto una giornata nel Regno Unito e due in Francia. Abbiamo lavorato sulle sospensioni e sul differenziale per trovare il giusto equilibrio con l’auto e sono proprio soddisfatto del risultato. Il motore è andato benissimo fin dall’inizio e con l’auto non abbiamo avuto problemi. È la prima volta che guido una vettura già a posto fin dai primi giri e non vedo l’ora di continuare i test in Marocco”.

Cristina Gutierrez: “Avere l’opportunità di vedere DACIA Sandrider in azione e percorrere i miei primi chilometri a bordo è stato incredibile. Mi sento molto a mio agio su Sandrider, il che mi ha reso più facile adattarmi alla categoria T1+, che è piuttosto diversa dalla categoria T3 in cui avevo corso finora. Mancano ancora molti giorni di test importanti, ma, nel complesso, siamo molto soddisfatti del lavoro del team. Non potremmo chiedere di più all’auto a questo stadio dello sviluppo e sono molto impressionata dal livello di prestazioni di DACIA Sandrider”.