Dakar | Colpo Ford: preso Mattias Ekstrom. Affiancherà Sainz e Roma

Per Mattias Ekstroem si è chiusa una porta, ma si è aperto un portone. Nel primo pomeriggio di oggi il pilota svedese è stato annunciato come driver ufficiale della nuova avventura di Ford alla Dakar.

La Casa americana, assieme al team M-Sport, parteciperà in forma ufficiale al rally raid più celebre al mondo che scatterà nei primi giorni di gennaio 2025 con la nuova Ford Raptor T1+ presentata poche settimane fa al Festival of Speed di Goodwood.

Ekstroem, che ha già preso parte alle ultime edizioni della Dakar da pilota ufficiale Audi sulla RS Q e-tron, sarà dunque il nuovo compagno di squadra dei già annunciati Carlos Sainz, Nani Roma e Mitch Guthrie, per un poker di equipaggi che danno la precisa idea di quanto la Casa dell'ovale punti a fare bene in Medio Oriente.

Per Ekstroem si tratta di una vera e propria novità, perché ha appena concluso oltre due decadi - 23 anni per la precisione - in cui ha difeso i 4 anelli di Audi in diverse categorie del motorsport. Con il ritiro della Casa tedesca dai rally raid, Ekstroem si è trovato a piedi, ma ci è rimasto per poco. Ford aveva bisogno di un altro pilota veloce e già esperto della gara, dunque non ha esitato a offrirgli un sedile.

Come parte della sua preparazione, Ekstroem prenderà parte al Rally del Marocco al volante della Raptor T1+, così da prendere confidenza con il mezzo giusto in tempo per essere competitivo alla Dakar.

“Entrare a far parte del programma Ford Dakar è davvero emozionante per me. Ford e M-Sport hanno costruito un veicolo che ha un aspetto, un suono e una guida fantastici e tutti noi abbiamo l'ambizione comune di vincere il Rally Dakar”, ha dichiarato.

Ford Raptor T1+ Foto di: Red Bull Content Pool

"Finora ho fatto quattro tentativi alla Dakar [nella categoria principale T1+] e ora posso dire di avere una certa esperienza per poter puntare al massimo”.

“Inoltre, il team dispone di molte conoscenze ed esperienze per sostenere questa ambizione, a partire dalla lunga tradizione motoristica di Ford, dalla comprovata esperienza di M-Sport, dall'impressionante schieramento di piloti, dagli ingegneri intelligenti, dai tecnici e dal resto del team".

“Non vedo l'ora di fare la prima uscita competitiva con il Ford Raptor T1+ al Rally du Maroc e poi al Rally Dakar. Sono qui per vincere e spero che ci aspettino anni di grande successo. Farò tutto il possibile perché ciò accada”.

“L'ingresso di Mattias Ekström nella famiglia Ford Performance è un grande passo avanti per il nostro programma Dakar”, ha dichiarato Mark Rushbrook, Direttore globale di Ford Performance.

“Mattias porta con sé una grande esperienza nei rally e nelle gare off-road, e le sue capacità si aggiungono a un team formidabile con il Ford Raptor T1+. Il Rally Dakar è una prova come nessun'altra, ma siamo fiduciosi nella nostra formazione”.