Dakar | Colpaccio Ford: preso Carlos Sainz per il 2025

Vincere aiuta a vincere, ma anche ad avere sempre più fame di successi. Carlos Sainz non appende il casco al chiodo. Anzi, rilancia. Dopo aver vinto pochi mesi fa la quarta Dakar della già strepitosa carriera, è stato annunciato come pilota ufficiale e di punta del nuovo programma Ford per il cross-country, che comprende anche la Dakar.

Oltre a Sainz, Ford potrà avvalersi dei servigi di Nani Roma, già due volte vincitore della Dakar, che sarà il secondo dei 4 piloti che la Casa dell'ovale blu schiererà a partire dall'edizione 2025 del rally raid più celebre al mondo.

Questo annuncio è molto importante, perché riporta Sainz su una Ford da rally - sebbene questa sia una cross-country - a 20 anni dall'ultima volta, quando corsero insieme nel WRC con la Ford Focus WRC ufficiale.

Inoltre Carlos corse anche con la Ford Sierra RS nell'anno d'esordio nel WRC, ossia il 1987. Non va dimenticata anche la seconda parentesi con l'ovale blu, quella che lo vide impegnato nel WRC nel 1996 vincendo tre rally prima di passare alla Toyota.

In questo caso Sainz approda in Ford dopo aver vinto la Dakar con Volkswagen, Peugeot, MINI e Audi. Con questa ha ottenuto l'ultimo successo proprio quest'anno, portando una vettura ibrida perché dotata di un motore a benzina 2.0 che fungeva da ricarica per le RS Q e-tron.

Ford Raptor Foto di: Ford Performance

“Sono molto entusiasta di questo nuovo progetto Dakar Rally, di tornare a lavorare con Ford per la quarta volta, di tornare a M-Sport, di tornare da Malcolm che conosco molto bene, è davvero fantastico tornare”, ha detto il madrileno.

“La mia storia con Ford risale all'87 e credo di essere stato il primo pilota di Malcolm [Wilson, fondatore di M-Sport], il suo primo pilota ufficiale in assoluto, e ne sono molto orgoglioso. Sono davvero entusiasta di guidare la Raptor e di affrontare questa grande sfida con molti obiettivi. Uno di questi è aiutare Ford a vincere il Rally Dakar”.

Intanto Ford sta proseguendo lo sviluppo della nuova Ranger Raptor, la vettura con cui Sainz, Roma e altri due piloti daranno la caccia alla Dakar 2025. Ad annunciarlo è stata la stessa Casa di Detroit, desiderosa di realizzare un mezzo in grado di riportare il marchio in vetta a una categoria così dura del motorsport come i rally raid.

"La portata delle nostre ambizioni nelle corse fuoristrada non ha precedenti nella storia recente di Ford e nulla è più chiaro di questa ambizione della nostra sfida di portare il Ford Raptor al leggendario rally Dakar", ha dichiarato Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsport.

“Affrontare una sfida così grande richiede i migliori ingegneri, progettisti, membri del team, navigatori e piloti, e in Nani Roma e Carlos Sainz Sr, abbiamo due dei piloti più esperti e di successo nella storia della Dakar. Il Ford Raptor sta già mostrando segnali promettenti nei test e avere con noi due dei migliori piloti al mondo ci dà fiducia per il continuo sviluppo del mezzo”.